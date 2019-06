Ugye emlékeznek még a Venus Kockahas című dalára. Hogy felidézzem a sokat emlegetett dalszöveget: „Izmos kockahas, üres fej, te is csak kirakatbábu vagy, túl szép, hogy igaz légy!” Nos kérem, nem kell a férfiaknak már erre hajtaniuk. Más lett a nők ideálja, az apatest. Akkor vessünk is rögtön egy pillantást ennek definíciójára. Az apatest egy korábban jól karbantartott test, amelynek a tulajdonosa már nem fordít rá annyi időt, mivel dolgozik, segít fenntartani a családot, gyereket nevel. Igen, igen, igen! Gondoltam magamban, akkor én már meg is érkeztem. Nekem már ilyen van. Nem kell alakítani, a maga(m) természetességével hódít(ok).

Vezető képünk illusztráció.