Martonvásár: hamarosan gurulhat az úthenger

Az eddig megkezdett utat folytatja Martonvásár a következő időszakban. Mindezt szó szerint is érthetjük, ugyanis csaknem háromszázmillió forintból több kilométernyi út épül 2020-ban.

A feol értesülése szerint, a város önkormányzata egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy a belterületi utcákat ellássák szilárd útburkolattal – osztotta meg lapunkkal Szabó Tibor polgármester.

„Hat martonvásári utca közel 3,5 kilométer hosszúságú burkolata újul meg idén, ami által könnyebben közlekedhetnek majd a lakosok, és ezzel is élhetőbbé válik a város. A nyertes kivitelezővel, a Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.-vel december közepén írtuk alá a szerződést, így az időjárástól függően, reményeink szerint már kora tavasszal elkezdődhet az Orbánhegyi utca, a Damjanich utca, a Rózsa utca, a Jókai utca, a Gárdonyi Géza utca és az Orgona utca felújítása” – mondta el érdeklődésünkre a kisváros polgármestere.

Szabó Tibor kitért arra is, hogy a munkálatok alatt folyamatosan tájékoztatják az ott lakókat a projekt ütemezéséről, az esetleges lezárásokról, áthidalva ezzel a munkálatok okozta kellemetlenséget.

Ezek az esetleges terelések, lezárások – mivel a város belső utcáiról van szó – az áthaladó forgalmat nem érintik. A beruházás teljes befejezését követően megtörténik majd a lakó-pihenő övezetet jelző táblák kihelyezése, ezzel is védve az utcákban élőket a külső forgalommal szemben. A polgármester örömét fejezte ki továbbá, hogy a kivitelezést követően már csak három olyan utca marad a városban, ahol nincs szilárd burkolat. Eltökélt szándéka, hogy a ciklus végéig (2024) a kimaradt szakaszokat is pótolják.

Az önkormányzat idei terveiben az útfelújítások mellett többek között a szolgáltatóház és a Brunszvik-sétány kivitelezése is szerepel.