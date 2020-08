Már ugyanannyi vérre van szükség, de kevés a véradó

A pandémiás helyzet komoly kiesést okozott például a vér­ellátásban is. Bár a vészhelyzeti intézkedések idején kevesebb vérre volt szükség, ma már nem csak a legszükségesebb műtéteket végzik el, viszont véradást nem lehet bárhol szervezni.

Feth Katalin, a Magyar Vöröskereszt Dunaújváros Területi Szervezetének vezetője reméli, hogy a szeptemberi indulásnál már beengedik őket az iskolákba, ugyanis a középiskolák komoly bázist jelentenek számukra. Szerencsére egyre több cég újra lehetővé teszi, hogy kitelepülős véradást szervezzenek a területén. Ha mégsem sikerülne az iskolákba kimenniük, megpróbálják valamelyik intézményi helyszínen, középiskolás véradókkal.

A legújabb eljárásrend igazodik a kormányhatározathoz. Amikor a véradó belép a helyszínre, megkérdezik, hogy járt-e külföldön, és testhőmérsékletet mérnek. Amennyiben sárga vagy piros zónában járt a megelőző egy hónapban, be sem léphet, de elmondják neki, hogy a várakozási idő elteltével hol tud ismét jelentkezni véradásra. Ha nem járt külföldön, akkor megkérik egy kézfertőtlenítésre, amihez az eszközöket biztosítják, és szükség esetén szájmaszkot is tudnak adni. Az adminisztrációhoz is egyszer használatos tollat használnak, amit más nem fog meg. Most arra kérik a családokat, hogy lehetőleg a kisgyereket ne vigyék magukkal, de ha másként nem megoldható, szívesen vigyáznak rájuk, játszanak velük, amíg a vérvétel zajlik. Most, amíg a járvány tart, a vendéglátás sem a megszokott, és beszélgetni sem lehet ott maradni, a véradás helyszínén mindig csak a minimális létszám lehet.

Akinek esetleg kétségei, félelmei lennének, annak megnyugtató hír, hogy a személyzetet rendszeresen szűrik. A helyi vöröskereszt a véradások harmadát az Országos Vérellátó Szolgálat közreműködésével végzi, a nagyobb részt pedig a Szent Pantaleon Kórház Vér­transzfúziós Osztályával együttműködve. Feth Katalin azt javasolja, aki segíteni szeretne, az kövesse a Dunaújváros és Környéke Véradói oldalt, ott mindig aktuális információkat találnak. Most különösen fontos lenne a véradás, mert a vérfelhasználás a régi mértékű, de a véradás korlátozva volt.