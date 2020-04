Már nem tankolhat ingyen a villanyautó

Úgy tűnik, vége az elektromos autók aranykorának, legalábbis abból a szempontból, hogy május 1-től az ország töltőhálózatának több mint a felét üzemeltető NKM Mobilitás Kft. bevezeti a fizetős szolgáltatást, már nem lehet ingyen „tankolni” a töltőpontokon.

A töltőpontokat nyilvántartó plugshare a városban 11 töltési helyet tart számon. Ezek csaknem mindegyike fizetőssé válik most. Az alkalmazás még nem tünteti fel, de tavaly szeptember óta már tesztüzemben működik az Autó Máté Kft. magyar fejlesztésű 72 kW-os teljesítményű, de DC töltésben 50 kW-os töltésre képes berendezése, és az átadón elhangzott, hogy még továbbiak telepítése várható. Felmerül a kérdés, vajon az ehhez hasonló „magánkutak” is átállnak-e a fizetős szolgáltatásra.

Máté Márton, az Autó Máté Kft. ügyvezetője elmondta, ez még átmeneti időszak mindenféle szempontból, de a vége várhatóan egy egységes fizetési rendszer és szabályozás lesz. Az Autó Máté Kft. Dunaújvárosban, Balatonbogláron és Siófokon 8 töltési pontot létesített, és ezeket jelenleg műszaki tesztnek vetik alá. Ez azt jelenti, hogy ügyfeleik nyitvatartási időben igénybe vehetik a töltőfejeket, így a cég munkatársai fel tudják mérni, milyen terhelés éri a rendszert a nap különböző szakaszaiban, és a töltőberendezések finomhangolása is megtörténhet a következő hónapokban.

A cég elkötelezett az elek­t­romobilitásban egyrészt üzletileg is, de az ügyvezető személyesen is, gyermekeink, unokáink tiszta levegőjű jövője szempontjából is.