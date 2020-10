Már használják a vásárolt fejlesztő eszközöket

A Jószolgálati Otthon Közalapítvány online árverésen értékesítette a Bartók aulájában is kiállított alkotásokat, amelyeket az ellátottak készítettek a művészetterápiás foglalkozásokon.

Lezárult a licit, a képek közül 16 talált gazdára. Az árverés meghirdetésekor azt ígérték, hogy fejlesztő eszközök vásárlására fordítják a befolyt összeget. Bár még két licitnyertes nem utalta át a képek árát, de így is 220 ezer forint befolyt már az adományozóktól. A jószolisok nemcsak hogy megvásárolták, de már be is fogták a napi munkába az új eszközöket a csoportokban. De mi lett ebből az összegből?

Figyelemfejlesztő eszközök, társasjátékok, kirakósok. Szakmákkal, öltözködéssel, évszakokkal, betűkkel, számokkal kapcsolatos játékok, de akad olyan fejlesztő eszköz is, amit drámafoglalkozásokon tudnak használni, és a tornaszobába is vásárolnak eszközöket. Nemsokára érkezik egy táblagép is, aminek nagy hasznát veszik a művészetterápiás foglalkozásokon, de fejlesztő játékok is letölthetőek rá. Természetesen a napköziotthonos és a bentlakásos intézmény is kap az új szerzeményekből.