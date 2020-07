Már forgalomban van az új 100 forintos érme

Július 1-től kerültek forgalomba az új alapanyagú 100 forintos érmék Magyarországon.

A korábban használt 100 forintosokkal továbbra is lehet majd fizetni – adta hírül a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapja. 2019. október 1-én új, korszerűbb alapanyagú 100 forintos érmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank. Az új 100 forintosok külső megjelenése és legfontosabb paraméterei – átmérő, vastagság – nem változik, az alapanyaguk acél helyett azonban réz-nikkel-cink ötvözet, amely az automatákban stabilabb működést biztosít az acél alapanyagú érmékkel szemben.

Az érmeelfogadó automaták felkészítése az új 100 forintosok kezelésére már az elmúlt év októberétől megkezdődött, azonban az érmék ezt követő, tényleges forgalomba hozatalát a tervezett májusi időpontról a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel az MNB 2020. július 1-re halasztotta. Az új alapanyagú érmék a készpénzforgalmi igényekhez igazodva, fokozatosan terjednek majd el a pénzforgalomban, ennek elősegítése érdekében a jegybank a jövőben már kizárólag új alapanyagú 100 forintos érméket hoz forgalomba – áll a nemzeti bank honlapján. Az új alapanyagú érmék annak ellenére, hogy homogén réz-nikkel-cink ötvözetből készülnek, szemben a régi acél alapanyagú érmékkel, 30 százalékkal olcsóbbak. Ennek az az oka, hogy a korábbi acél alapanyagú érmék ún. szendvicsszerkezetű lapkáinak megmunkálási költsége jóval magasabb, mint az alapanyagnak az ára.

A jegybank időről időre megújítja a bakjegyeket és a pénz­érméket. A régieket bevonja, és újakat hoz forgalomba, de ez nem jelenti azt, hogy nincs átfutási idő a két dátum között. Az elmúlt években a használatban lévő összes bankjegyet lecserélte a jegybank, nézzük meg melyeknél mi az átfutási idő. Akinek esetleg maradt régi húszezrese, az megnyugodhat, mert ugyan közel három éve vonták be azokat, a jegybank 2027. végéig még beváltja a bankjegyeket. A régi tízezreseket alig hét hónapja vonták be, azok 2039. december utolsó napjáig válthatók be.

Az ötezreseket két és fél éve cserélték kinézetükben is teljesen új sárga színű bankókra, de a jegybank a régieket még 2037. 07. 31-ig átváltja. A kétezresekkel is ugyanez a helyzet. Az ezerforintos bankókon változtattak 2007-ben. Az ez előtti „nagyon régi” ezreseket is beváltják még 2027 végéig. 2018-ban kivonták a forgalomból a 2007-ben bevezetett, „biztonságosabb” bankókat is, ezeket a jegybank 2038. október 31-ig váltja még át. Az ötszázas tavaly ősszel újult meg, így akinél maradt a régiből, nem kell aggódnia, közel 30 éve van azt átváltani a jegybanknál. A papír kétszázas már rég megszűnt, de akinél maradt otthon ilyen, azt 2029. 11. 16-ig a jegybanknál átválthatja érvényes fizetőeszközre.

Aki viszont a már régen bevont és megszüntetett címletekkel rendelkezik, jelesül az 1 és 2 forintosokkal, annak már nincs szerencséje, mert hét éve váltották át azokat utoljára. A Magyar Nemzeti Bank 2013. március 1-jétől már nem váltja be az 1 és 2 forintos érméket. A bevonási határnaptól (2013. február 28-tól) az érmékhez már nem kapcsolódik semmiféle, a törvényes fizetőeszköz jellegből eredő jog-, illetve kötelezettség, azok érmének már nem minősülnek – áll a bank honlapján.

Ugyanez áll a rendszerváltás előtti időkben használt, Ady Endrét ábrázoló ötszázasokra, Bartókot ábrázoló ezresekre. Ezeket tavaly ősszel váltotta át utoljára a jegybank, csakúgy, mint az 1991-ben kiadott ötezres bankjegyet.