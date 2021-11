Már ácsolják a bölcsőde tetőzetét, még idén zárttá tennék a félkész épületet

Látványos szakaszához érkezett a mezőfalvi bölcsőde építése. Az elmúlt hetekben elkészültek a falak, a koszorú és a födémelemek. Jelenleg a tetőszerkezetet készítik a szakemberek. Az építkezés állapotáról Simon Zsolt kivitelezőt és Márok Csabát, Mezőfalva polgármesterét kérdeztük.

Mezőfalva – A tetőt mindenképpen jó lenne az idén feltenni, és nagyon reménykedünk, hogy a nyílászárók is megérkeznek. Januárban szeretnénk megkezdeni a belső szakipari munkákat, amihez fontos, hogy téliesítve legyen az épület. A munkák jó ütemben haladnak. Szerencsére a faanyag ára is csökkent valamelyest. A területen van már a cserép is, így csak az időjárás befolyásolhatja a munkák haladását. Egyéb, az építkezést hátráltató körülmény jelenleg nem ismert számunkra – kaptuk a választ Simon Zsolt vállalkozótól az építkezés helyszínén.

A mezőfalvi bölcsőde építtetőjének képviseletében Márok Csaba polgármesterrel az önkormányzati irodában találkoztunk, ahol szintén jó hírekről hallhattunk.

– A bölcsődénk építkezése megítélésünk szerint is nagyon jó ütemben halad, és ezt mindenki szemmel kísérheti. Látványos szakaszához érkeztek a munkák, így most már valóságos képet kaphatunk, milyen lesz majd az épület külső alakja. Mindezek mellett a belső falazások is elkezdődtek. Természetesen szoros pénzügyi felügyelet követi a feladatok végrehajtását. Legújabban az elszámolásnál a projekt menedzsment-szervezet javaslattal élt, hogy költségnövekmény elszámolására lenne lehetőségünk. Nem nehéz kitalálni, hogy a pályázatban szereplő összeg – ami meg volt határozva a közbeszerzésre – fölött jött be ajánlat. Jelenleg a közbeszerzés utóellenőrzésének lezárását várjuk, és ekkor realizálódhat az említett költségnövekmény elszámolása. 2019-es pályázatról beszélünk, és 2021-ben történt a közbeszerzés, ami idő alatt jelentősen változtak a pénzügyi kondíciók. Más, hasonló helyzetben lévő településeknél is ezt az időszakot élik.

Fontos dolog, hogy közben vizsgáljuk az eszközbeszerzési lehetőségeket is, hiszen a bölcsőde megépülése után be is kell rendezni a csoportszobákat, helyiségeket. Itt szintén figyelemmel kell lenni a pontos szabályzásra, hogy utólag ne legyen probléma. Most ott tart a dolog, hogy beszélünk a közbeszerzőkkel, ők adnak választ, miként kezeljük a közbeszerzést, és ennek megfelelően fog a képviselő-testület dönteni, mikor indítja a közbeszerzést. Az említettekből látható, hogy nem csak az építkezésen halad folyamatosan a munka, az ahhoz szükséges előkészítésnél, döntéseknél is – mondta érdeklődésünkre Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere.

A tervek szerint a 297 millió forintos állami támogatással megvalósuló mezőfalvi bölcsőde két csoportban 28 bölcsődés korú gyereknek nyújt elhelyezési lehetőséget 2022 szeptemberétől.