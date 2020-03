Már a kocsmákat is bezárták

Bajusz Mónika több éve Londonban él, a közösségi médián keresztül értük el, és mondta el a tapasztalatait, hogy miként éli meg a lakosság a korlátozó intézkedéseket a koronavírus-járvány idején.

A boltok üresek, nem lehet semmit kapni, például WC-papírt, konzervet, tésztát, lisztet, tojást és húst. Ha korán, nyitásra megyünk, akkor találunk élelmiszert, de csak a nagyáruházakban kaphatók. Egyelőre még minden nyitva van, a média arra kéri az embereket, ha bármilyen tüneteik jelennek meg, akárcsak egy sima megfázás, akkor is maradjanak otthon, és ne hívják az orvost, ne menjenek kórházba addig, amíg nem súlyosbodik az állapot.

Itt az iskolák még mindig nyitva vannak, edzőtermek, uszodák is. A kis üzletek, kocsmák, éttermek gondolkodnak azon, hogy ideiglenesen bezárjanak a bevételkiesés miatt, mivel a miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy kerüljék az ilyen helyeket.

Az idősek otthona be van zárva, nem lehet látogatni, a gyógyszereket nehezen lehet beszerezni, főleg, amióta a WHO riportja szerint az ibuprofen és a tobi gyulladáscsökkentő gyógyszerek ronthatják a tüneteket, így mindenki felvásárolta a paracetamolt. Nehezen lehet vitaminokat kapni, azok is fogyóban vannak.

A repterek nyitva vannak, de gondolkodnak a bezáráson, mivel kevesebb az utas, így nincs bevétel, csak akkor maradnak nyitva, ha a kormány nem zárja le a határokat.

Az emberek próbálnak felkészülni a legrosszabbra. Szombati hír: Nagy-Britannia is úgy döntött, bezárja a vendéglátóhelyeket, így a brit kultúra szerves részét képező kocsmákat is, de a zárlat vonatkozik a színházakra, mozikra és egyéb, sok embert vonzó intézményekre is. Emellett a kormány a kényszerpihenőre küldött munkások bérének 80 százalékát is megtéríti, amennyiben nem bocsátják el őket.