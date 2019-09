Már a kis Vasmű úti oldalon aszfaltoznak

Folynak a munkálatok a Vasmű úton, elsősorban a térkövezés zajlik, a Spar áruházig majdhogynem teljes egészben el is készültek.

Tegnap újabb szakaszon bontották fel a járdán az aszfaltot a kivitelezők. A Dózsa Mozicentrum (Dózsa tér) előtti buszmegállók megközelíthetőségéről érdeklődtünk.

A KNYKK dunaújvárosi ügyfélszolgálatán azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a megállóhely áthelyezésére nem kell számítani.

Előkészítik a kandeláberek telepítését

Markóth Béla, az önkormányzat városüzemeltetési és beruházási osztályának vezetője megerősítette a fentieket: – A villamoskábeleket ki kell cserélni az új kandeláberek telepítéséhez, ezért elkerülhetetlen a Dózsa mozi előtt az árokásás. A munkálatok függvényében mindig lesz egy kis szakasz, amelyen keresztül meg lehet majd közelíteni a buszmegállót. Az autóbuszok pedig továbbra is itt állnak meg.

Markóth Bélától megtudhattuk azt is, hogy október első hetére készülnek el a felújítással. – Ezen a héten a kis Vasmű úti oldalon aszfaltozzák a járdát, és ha az időjárás is engedi, a hét végén elkezdik az útfelületre a kopóréteget is felhordani. Megkezdték a kandeláberek telepítésének az előkészítését is.