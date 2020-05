Manapság szinte létkérdés az internet – Tippek és tanácsok a használatához

A koronavírus-járvány miatt az, aki csak teheti, otthon tölti a napjait. Ebben a beszűkült térben a laptop, a mobiltelefon és társaik a világgal való kapcsolattartás elsődleges eszközeivé váltak: ezen keresztül az otthonunk munkahellyé, iskolává, étteremmé, bolttá, mozivá és edzőteremmé válhat. De hogy ez az ablak valóban kinyíljon, ahhoz stabil, megbízható internetkapcsolat szükséges.

A legtöbben valószínűleg jól tudjuk, milyen az, amikor szakadozik vagy lelassul az elmúlt hetekben jócskán túlterhelt hálózat: megakad a matekóra, megszakad a videó­konferencia, semmibe vész még fizetés előtt a már alaposan megtöltött kosár. Mindez az internethálózaton túl az idegrendszerünket is túlterheli, írja a feol.hu.

Április 14-étől érhető el a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) lakosságnak szóló, az otthoni internethasználatot támogató, tanácsokat, tippeket, tájékoztató kisfilmet tartalmazó információs honlapja. Az nmhh.hu/gyorsabbnet oldalon a hatóság azokat a megoldásokat gyűjtötte össze, amelyek segíthetnek, hogy stabil és gyors házi internetünk legyen.

– Honlapunkon megmutatjuk, hogy otthon is rendelkezésünkre állnak olyan egyszerűen bevethető módszerek, amelyekkel megbízhatóbbá válik az internet-hozzáférésünk – mondta el lapunknak Bartolits István, az NMHH technológiaelemző főosztályának vezetője.

Az elmúlt hetekben jelentősen átalakult az életünk: otthonról dolgozunk, tanulunk, vásárolunk, szórakozunk, és mindehhez széles sávú internetet veszünk igénybe

A videóhívások és videókonferencia-beszélgetések, az online tanórák, a filmletöltés és videójáték pedig fokozott terhelést jelentenek a hálózatnak. Az NMHH új oldala azokat a lehetőségeket veszi számba, amelyeket bárki megtehet otthon is azért, hogy a meglévő előfizetése mellett a legbiztosabb és leggyorsabb internet álljon rendelkezésére.

A kilenc tanácsot részletező Gyorsabbnet honlap gerincét a wifirouterrel kapcsolatos információk adják: annak típusa, a kommunikációra használt frekvencia beállítása, az eszköz lakáson belüli elhelyezése, a kapcsolódó kábelek csatlakozásának ellenőrzése, esetenként a felmelegedett berendezés újraindítása mind segíthet abban, hogy gyorsabb és biztosabb internetkapcsolatunk legyen.

– Akadozó internetelérés esetén először célszerű újraindítani a felmelegedett wifiroutert, és ellenőrizni a kábelek csatlakozásait – folytatta a technológiaelemző főosztály vezetője.

– A wifirouter megfelelő elhelyezése alapvetően fontos, ugyanis a készülék a jelet gömb alakban sugározza, és a falaknak árnyékoló hatásuk van. A wifirouter így a lakás középpontjából működik a leghatékonyabban: ott, ahol a lehető legjobban „rálát” az ajtónyílásokra. Figyeljünk arra, hogy az eszköz szabadon legyen: ne rejtsük el szekrénybe, és tartsuk távol a nagyobb háztartási gépektől, a nagy méretű fémtárgyaktól is. Érdemes ellenőrizni a wifirouter tulajdonságait is: az újabbak többnyire képesek a 2,4 gigahertz mellett 5 gigahertzen is kommunikálni: ez gyorsabb netet ad, de jó tudni, hogy nem „hord” olyan messzire.

A szűken értelmezett hírközlési megoldásokon túl átgondolandó az is, hogy valójában a családtagoknak milyen hírközlési eszközökre van szükségük egyszerre, hogy feleslegesen ne haladjuk meg a wifirouter kapacitását. A munkavégzés és a tanulás idejére érdemes korlátozni a tévé, a táblagépek, az Xbox, a vezeték nélküli hangszórók használatát, és hasznos az időpont-egyeztetés is, hogy ne akadjon össze például a munkahelyi konferenciabeszélgetés az online tanrenddel.

– A Gyorsabbnet oldal ajánlja: az akadozó internetszolgáltatást érdemes mérni több napon át, különböző időpontban, ehhez az NMHH szelessav.net fejlesztése független és szakmailag megbízható eszközt kínál. Aki díjcsomagot váltana, vagy a témában további cikkekre kíváncsi, ehhez is kap segítséget, ajánlást az információs felületen: www.nmhh.hu/gyorsabbnet – tette hozzá Bartolits István.