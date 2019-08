Magyar falu program: látványos fejlődés várható a vidéki orvosoknál

Nem kell egy távlati terv bizonytalan megvalósulásától tartani, ugyanis a folyamat megkezdődött. A vártnál is több település jelentkezett, hogy a Magyar falu program keretén belül felújítsák orvosi rendelőjüket vagy a gyógyításhoz szükséges eszközöket vásároljanak. Fejérben tíz település nyert a mostani körben, összesen 200 millió forintot rendelőfelújításra.

Országszerte 182 rendelőt újítanak fel ennek a keretnek a terhére, de emellett négy újat is építenek. A rendelők között is van különbség, hiszen 53 olyan rendelő újul meg, ahol a háziorvos szomszédságában fogorvos, gyermekorvos vagy védőnő is dolgozik. Ezen típusúakra kicsivel kevesebb mint egymilliárd forintot ítéltek oda.

További negyven olyan kistelepülési rendelőt is rendbe hozhatnak, ahol a háziorvosin kívül még két ellátás működik, erre a pályázók több mint 940 millió forintot nyertek el. Van hat olyan rendelő is, ahol háziorvos, fogorvos, gyermekorvos és védőnő is dolgozik, ezek felújítására több mint 127 millió forintot kapnak az önkormányzatok, illetve a társulások.

A pályázó 5 ezer lelkesnél kisebb településeken nemcsak az épületek újulnak meg, a berendezések és főleg a gyógyászati eszközök is kicserélődnek, köszönhetően az orvosieszköz-beszerzési pályázatnak. A kistelepülési önkormányzatok közel ezer hordozható EKG-készülékkel és több mint háromszáz szcintillátorral lesznek gazdagabbak. Előbbiekre 135 millió forintot költöttek a falvak, míg utóbbi esetében 181,5 milliós volt a támogatás összege.

A számokat Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa tette közzé. Mint elmondta, összesen több mint 25 ezer darab orvosi eszköz beszerzésére nyertek csaknem kétmilliárd forint támogatást a pályázatot benyújtó önkormányzatok és önkormányzati társulások, így a segítség összesen 778 kistelepülést érint. Csak bútorból 3818 darabot szerezhetnek be a falvak 253 millió forint értékben. A kifejezetten orvosi ellátáshoz kapcsolódó bútorzatra is nagy volt az igény. Ilyen például a műszer- és kötszerszekrény, vizsgálóasztal, műszerasztal vagy mérlegasztal. Majd 1200 darabot igényeltek a települések, ami 87 milliót emészt fel.

Számítógépekre is lehetett pályázni, erre 157 millió forintot költhetnek az önkormányzatok az elnyert 911 informatikai eszköz beszerzése által.

A lehetőség rendkívül népszerű volt, de mindenkinek nem jutott a keretből, ezért Gyopáros Alpár ígéretet tett arra, hogy 2020-ban újra kiírják ezt a programot.

Az orvosi alapellátás színvonalának emelését szolgáló pályázatok célja az volt, hogy a kistelepülések egészségügyi ellátottsága minél előbb megközelítse a kisvárosokét. Az orvosokat nehéz megszerezni, de ha mégis sikerül, fontos, hogy meg is kell tudni tartani, ezért folyamatosan nyújtható be pályázat orvosi szolgálati lakás vagy ház építésére.

Gyopáros Alpár kiemelte, hogy a program indulásakor tett ígéretet eddig tartani tudták, hiszen gyors a pályázatok lebonyolítása, így a beadási határidőtől számítva 60 napon belül eredményt hirdetnek.

Rendkívül nagy érdeklődés Fejérben

A kormánybiztos hivatala közölte, Fejér megye élénk aktivitást mutat a Magyar falu program pályázatainak tekintetében.

Az orvosi eszközök beszerzésére irányuló pályázaton a Fejér megyei pályázók kilencvenhárom százaléka nyertes pályázatnak örülhetett, ez azt jelenti, hogy 38 megyei település szerepelt sikeresen a kiíráson, összesen 103,6 millió forint értékben.

Az orvosi rendelő pályázat listáján 10 megyei nyertes szerepel, Dég, Előszállás, Isztimér, Iváncsa és Ráckeresztúr 19, Felsőszentiván, Nagykarácsony, Sáregres és Pázmánd közel 30 milliót költhet. Nagyveleg 23 milliójával összesen közel 200 millió forint jut ezen a jogcímen csak ennek a megyének.