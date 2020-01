Ma is emlékszik arra a napra, amikor egy embert megmentett

Kis híján végzetes tragédiába torkollt egy ártatlannak indult fürdőzés két és fél évvel ezelőtt a Szalki-szigeti szabadstrandon, a Rockmaraton ideje alatt. Egy 35 év körüli férfit kellett a vízből kimenteni. Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy a „szerencsés áldozat” Németh Claudiának köszönhette életét, akinek a vízimentős kiképzése után ez volt az első bevetése.

Ma is élénken emlékszik arra a napra, amikor egy, életéért küzdő százkilós fiatalembert kellett megmentenie. Claudia elmondása szerint abban a helyzetben megszűnt körülötte a külvilág, ösztönösen csak a feladatára koncentrált.

Ő figyelt fel a vízben lévők kiabálására, és ő volt az is, aki beúszott az akkor már eszméletlen férfiért. Egy strandoló segített neki, hogy ki tudják hozni a partra, ahol azonnal megkezdte az újraélesztést. Aztán a mentősök átvették tőle ezt.

Arra a kérdésre, hogy találkozott-e azóta vele, nemmel válaszolt. Úgy tudja, hogy pécsi illetőségű volt a megmentett férfi, azt már csak mi tesszük hozzá, hogy köszönömöt minden bizonnyal még kilehelhetett volna magából.

Claudia életében mindig jelen volt a sport, négy évig versenyszerűen úszott, öt évet kosárlabdázott, majd belekóstolt a kézilabdázásba is. Részt vett az ultramaratonon, körbe biciklizte a Balatont, ám közvetlenül mégsem ebből a közegből került kapcsolatba a vízimentéssel. Hat évi irodai munkából „felállva” egy külföldről hazatért barátnője unszolására vágott bele ebbe. Kellenek az ember életében a váltások, az új kihívások, vallja. Elvégezte a tanfolyamot, majd Velencén a gyakorlati rész következett, végül pedig sikeres vizsgát tett.

Talán kevesen tudják róla, de Claudia kiválóan sakkozik is. Otthonról hozta ezt, nagypapája tanította meg erre. Még a mostaninál is fiatalabb, 14 éves korában (alig múlt 30 – a szerk.), az iskolában megyei első volt ebben a sportágban. A sakk szeretete máig megmaradt, ezt amúgy sem lehet elfelejteni. Szeret teniszezni is. Sajnálja, hogy Dunaújvárosban nincs erre alkalmas pálya, de szerencsére a közeli Rácalmáson van.

Talán tartozom még azzal, hogyan ismerkedtem meg Claudiával. Nos, civil életében marketinggel is foglalkozik, ő szervezi az Aranyhordó Étterem programjait is. Egy ilyen rendezvényen, a Nőnek lenni jó! pódiumbeszélgetésen botlottunk egymásba. Egészen pontosan ő a székem mellett a földre „helyezett” poharamba. Ekkor ismertem fel, hogy ő az a „Baywatch lady”, aki lapunkban is szerepelt már, épp az életmentő akciója kapcsán. Persze hevesen tiltakozik ez ellen a címkézés ellen, hiszen ő csak tette a dolgát, örült, hogy segíthetett. Arra gondolt, hogy a megmentett ember valakinek a fia, a férje, a párja, vagy apja.

Környezete, családja, barátai közül nagyon sokan gratuláltak, büszkék voltak rá. A „hivatalos” elismerés azonban elmaradt, de ezt nem hozta volna szóba, ha én nem kérdezem meg tőle. A Rock­maraton stábja azonban kitett magáért, hiszen azóta minden évben ingyenes belépőt és különböző kedvezményeket kapott, így ismerve el a sikeres mentést.

Egy kicsit belemerülve a civil életébe elmondta, hogy a vasváris évek után középiskolában a Bánki iskolapadját koptatta, majd gazdásznak tanult a helyi főiskolán, amit aztán otthagyott. Ezt követően üzletvezetőnek tanult Székesfehérváron, majd a marketingben pallérozta magát.

A 2017-es esztendő utáni évben sem szakadt el a víztől. A szabadvizes vízimentős nyári elfoglaltságot az uszodaira váltotta, a dunaújvárosi élményfürdőben – amikor az nyáron megnyitott – lett úszómester. Ott novemberig dolgozott, majd úszóedzőként folytatta Székesfehérváron, megfogalmazása szerint „kicsiknek, meg nagyoknak”. Ez hétfőn, szerdán és csütörtökön jelentett számára elfoglaltságot. Majd az uszodai életet otthagyva jött a teljes váltás. Hazatért és marketinggel kezdett foglalkozni. Egy ingatlanos cégnek, és a már korábban említett vendéglátóhelynek lett a marketingese.

Claudia azonban nem csak ezzel szeretne foglalkozni. Egyéni vállalkozásában egy egészen különleges tevékenységbe fogott bele, amelynek sikerében nagyon bízik. Saját kozmetikai vállalkozásba kezdett, amelynek megvalósítása folyamatban van. A vállalkozás ötlete, annak teljes felépítése, megvalósítása és menedzselése is az övé. Hogy miről is van szó? Nos, biztosan nem gondolnának erre. Maga az ötlet viccesen hangzik: ugyanis csigás arckezelésről van szó. Ez nem új dolog, hiszen külföldön már alkalmazzák. Ez egy élőcsigás kezelés. A technológia szerint ráteszik a hölgyek arcára ezt, és azok nyálkája rendkívül jótékony hatással bír. Tele vannak olyan anyagokkal, amik a bőr számos „problémájára” jelentenek hatékony megoldást. Ezek a csigák egy akváriumban élnek, majd a kezelésre előveszik azokat. Egy-egy ilyen gyógyító kezeléshez páciensenként három-négy csigára van szükség. Claudia hozzátette, külföldön már krém formájában is kapható ez, de a leghatékonyabb minden esetben a direkt kezelés, amelyben nagyon bízik.