Ma hatvan éve, hogy Sztálinvárosból Dunaújváros lett

Ma hatvan éve annak, hogy településünk nevét megváltoztatták, és az Sztálinvárosból Dunaújváros lett. Ehhez persze még korábban Sztálinvárosnak is meg kellett születnie. Történelmi visszatekintés, érdekességekkel.

Intercisa és Dunapentele történetében ezúttal nem mélyedünk el, legyen elég, hogy e területen, környéken már a római korban is laktak. Ugorjunk egy nagyot a történelemben, egészen 1950-ig. Sztálinváros az első épített szocialista város, így története természetszerűleg ennek a történelmi korszaknak is a keresztmetszete, legalábbis nagy vonalakban.

Településünk névválasztásáról így ír a Dunaújváros története című könyv: „Dunapentele várossá nyilvánítását, majd a városi tanács megalakulását követően vetődött fel a város és az épülő vasmű elnevezésének megváltoztatása. Az évszázadok során kialakult településnevek modernizálása, szocialista tartalommal történő megtöltése 1945 után vált jellemzővé. A folyamat részeként így lett a Fejér megyei községek közül Hercegfalvából Mezőfalva, Kajászószentpéterből Kajászó, Szolgaegyházából Szabadegyháza. A Szovjetunió érdekkörébe tartozó szocialista országokban, különösen Sztálin hetvenedik születésnapját követő esztendőkben megszaporodtak a Szovjetunió Kommunista Pártja főtitkáráról elnevezett jelentősebb települések, városok. A személyi kultusz ilyen megnyilatkozására a Szovjetunió adta a példát, amelyet a szocialista országok is követtek. Részben központi, részben helyi kezdeményezés bontakozott ki arról, hogy az első ötéves terv legjelentősebb beruházásaként épülő város és vasmű Sztálin nevét vegye fel.” A kezdeményezést Gerő Ernő fogta össze. Rákosi Mátyáshoz eljuttatott javaslatában az alábbiakat összegezte: javaslom, hogy november 7-ére vagy december 21-ére nevezzük el Dunapentelét Sztálinvárosnak, a Dunai Vasművet pedig Dunai Sztálin-műnek.

Sztálinról akkoriba a szocialista blokk országaiban már neveztek el várost is, gyárat is, de Magyarország ezzel még „adós volt”. Mint tudjuk, ez a kor a személyi kultusz kora volt, így Sztálin nevének felvétele mondhatni kötelező volt. Ezt később a Csocsó, avagy éljen május 1! című filmben is megjelenítették, abban a jelenetben, amikor a gyerekek szalmakalapban felsorakozva Sztálin nevét formálják meg. Itt hangzott el: „A zárókép különösen telitalálat: Sztálin – mondja a párttitkár, mire Csocsó ezt veti oda: mondjuk nagy választék nem volt.”

Summa summarum Dunapentelét 1951. április 29-én nyilvánították várossá, majd ugyanezen év november 7-én, a vasműben történt első csapolással egy időben a település felvette a Sztálinváros nevet. Ez így is maradt egészen 1956 őszégig, a forradalomig. „Október 24-e a város történetében egy lényeges szempontból meghatározó napot jelentett. A városi népgyűlés elhatározta, hogy a Sztálinváros elnevezés helyett visszatér a történelmi eredetű Dunapentele használatára, s a Sztálin Vasmű elnevezést a Dunai Vasmű elnevezéssel váltja fel” – írja a már említett várostörténeti kötet. A forradalmat leverték, a status quo ante bellum érvényesült, azaz visszaállt a harcok előtti állapot: ismét Sztálinvárossá lett Dunapentele.

Ezt megelőzően, 1953-ban meghalt Sztálin, Rákosi ´65-ben kegyvesztett lett a szovjetek szemében, így mennie kellett a hatalomból, a szovjet vezetésben és itthon is leáldozott a személyi kultusz kora. Kádár például kifejezetten kerülte még csak a látszatát is annak, hogy ismét a személyi kultusz nyer teret, például a magánéletéről ezért is beszélt keveset nyilvánosan, nehogy Rákosiék epitheton ornánsának árnyéka vetüljön rá.

Elérkeztünk hát 1961 őszéhez, amikor is november 25-én a következő jelent meg a Magyar Közlönyben. „A Népköztársaság Elnöki Tanácsa – a város dolgozói képviselőinek javaslatára – Sztálinváros nevét Dunaújvárosra változtatja.” A névválasztás kapcsán felmerült még a Dunavasvár, a Vasvárad és az Acélváros név is, de végül az új szocialista keresztségben ezeket elvetették, s lett településünk neve Dunaújváros. A Dunaújvárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága a Sztálin út nevét Vasmű útra, a Stalinstadt tér nevét pedig Marx Károly térre változtatta.