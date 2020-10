Ma fájdalmas üzenetet kaptam

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020. 10. 13. – 217. nap

Reggel 7-kor kaptam egy üzenetet, miszerint Viki, akit csak Rokynak hívtunk a gimiben, meghalt. Fájdalmas volt elolvasni, kimondani, és főleg elhinni, mert hatalmas lendülettel élt, bárkire ráragasztotta a nevetését egy szempillantás alatt. Az utóbbi években hangtalanul küzdött betegségével, ezért nem is igazán tudhattunk róla, és ha hallottunk is valamit, inkább csendben maradtunk, mert nem tudtuk mit illik, vagy mit kellene ilyenkor mondani. Csendben lapítottam én is, és azzal áltattam magam, hogy az egész csak egy tévedés lehet. A kimondatlan szavak olykor beszorulnak, és bánt hogy nem préseltem ki őket magamból, hogy tudja, nekünk mindig fontos marad.

A mai újság egy valós eseten keresztül próbálta bemutatni a koronavírus-gócpont kialakulásának dinamikáját.

A fiatal férfi, aki a főszereplő, július 13-án repült haza a Dominikai Köztársaságból lakhelyére, az olasz, 46500 fős lakosú Vercelli-be. A férfire két hét karantén várt volna, de nem jelentkezett be a helyi hatóságoknál, így ez senkinek sem tűnt fel. Nem sokkal később kiderült hogy repülőjáratán utazott egy fertőzött, de a hír nem juthatott el hozzá, mert azzal hogy elmulasztotta jelentkezését a hatóságon, egyszerűen nem került be a nyilvántartási rendszerbe. Július 21-22-én fürdőbe ment barátjával és annak feleségével, akiket mit sem sejtve megfertőzött, majd július 26-án a Vercelli-i diszkóban megfertőzte a tulajdonost és másik 58 személyt a dolgozók és vendégek közül. Utóbbiak továbbadták a fertőzést 15 családtagnak.

A fürdőben látott házaspár egy szállítási cégnél dolgozik, ahol továbbfertőztek 33 munkatársat, és a fertőzött munkatársak megfertőztek 8 családtagot. Itt még nem ért véget a láncreakció, mert az egyik diszkóban megfertőzött személy a rákövetkező napokban többször járt egy helyi bárban, ahol tovább adta a fertőzést, és a bár klienseinek egyike augusztus 14-én 6 személyt fertőzött tovább egy temetésen. A temetésen megfertőzött résztvevők 6 másik családtagot fertőznek meg. Ennél többen is megkaphatták a fertőzést, de az utólagos kontakt kutatás ezeket az eseteket találta meg.

Összegezve az esetet, 25 nap leforgása alatt 126-an fertőződtek meg, közülük 3-an kerültek kórházba és 1 személy elhunyt. A fertőzések 12%-a otthoni vagy baráti környezetben történt, 26%-a munkahelyen, és 62%-uk pedig szabadidős tevékenység közben.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 87193. Az elmúlt huszonnégy órában 5901 az új fertőzött, közülük 1080 (18,3%) Lombardia régióban van.

5076-an (+255 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 513 (+62) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 81603-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 242028-an gyógyultak, közülük ma 1428-an.

Az elhalálozottak száma 36246, közülük a mai napon 41-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 365467.

A fertözöttek száma 1,6%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 112544 teszttel 5901 fertőzöttet azonosítottak.

Hétfőn 85442 tesztettel 4619-et,

vasárnap 104658 teszttel 5456-ot,

szombaton 133084 teszttel 5724-et,

pénteken 129471 teszttel 5372-t, csütörtökön 128098 teszttel 4458-at, szerdán 125314 teszttel 3678-at,

múlt kedden 99742 teszttel 2677-et.

Az oktatásügyi miniszter elutasította a kérelmet, miszerint a középiskolai tanítás folytatódjon online. A miniszter szerint a diákok szeretnének továbbra is iskolába járni, és a fertőzéseknek csak igen kis hányada történik az iskolákban, úgyhogy folytatódik tanítás. Az iskolai kirándulás viszont tilos.

A karantén csökkentését elfogadták, 10 nap lett, és 1 negatív teszt kell a szabaduláshoz, nem 2 mint eddig.

A karantén maximum 21 nap lehet, aki utána is pozitív tesztet produkál, ugyanúgy szabadul, mert már nem fertőző.

Továbbra sem lehet táncolni, tilos a bulizás nyitott és zárt térben egyaránt.

A kormány arra kér mindenkit, miután a fertőzések 75%-a családi-otthoni környezetben jön létre, senki se hívjon több vacsoravendéget 6 főnél, és az ismerősök, rokonok látogatásakor ajánlott maszkot viselni.

Ami az esküvőket, keresztelőt, temetéseket illeti, maximum 30 fő lehet jelen.

A vendéglátóegységek éjfélig lehetnek nyitva, és este 9 után csak asztalnál ülve lehet alkoholt fogyasztani, az álldogálás, csoportosulás nem megengedett.

A kormány elkerülné ha lehet az országos lock-down-t, hiszen a gazdaság beleroppanhatna, de nem zárja ki a “mini lock-down”-ok létrehozását, ami csak egyes területeket korlátozna.

Kacziba Andi