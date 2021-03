Lovaglópályát építenek

Olyan helyszínt szerettek volna, ami kifejezetten a lovasoké, nem tölt be más funkciót. Lovaspályát alakítanak ki a településen, amely egy hiánypótló cselekedet is Perkátán.

Még 2020 decemberében nyert el egy pályázatot az Európai Szolidaritási Testületnél a perkátai „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, amely által egy lovaspályát fognak létesíteni a településen fiatalok segítségével. A „Tiéd a pálya!” pályázat ötlete Dózsa Tamásnak, a Perkátai Sportegyesület Lovas Szakosztálya elnökének fejéből pattant ki, aki úgy érezte, hogy hiánypótló cselekedet lenne, ha létesíteni tudnának egy olyan helyszínt a lovasok számára, ami mindenkinek nyitott, ahol edzéseket, foglalkozásokat vagy szimplán szabadidős lovas tevékenységeket tudnának szervezni. Ötletével az ifjúsági egyesülethez fordult, amely vállalta, hogy segít a pályázat megírásában, illetve felveszi a kapcsolatot Perkáta Nagyközség Önkormányzatával a lovaspálya területével kapcsolatosan, amelyet az önkormányzat végül át is adott a fiatalok számára.

– Fogathajtó versenyeket, helyi lovasok igényeit kielégítő lovas találkozókat, házi versenyeket, edzéseket tervezünk a pályára, mindezt kulturált körülmények között. Szeretnénk, hogy legyen egy helyünk, ami nem más funkciót tölt be, hanem kifejezetten a lovasok szól – nyilatkozott Dózsa Tamás szakosztályvezető a projekt kapcsán. – A perkátai és környékbeli lovasokat szeretnénk majd fogadni, megyei versenyek fordulóit szeretnénk a pályán megszervezni. Nagyon örülök neki, hogy sikerült megnyerni a pályázatot. Ez egy biztos alapot nyújt a kezdéshez, azt gondolom, hogy jelentősen segíti a pálya megvalósulását ez az összeg, mert el tudjuk kezdeni a kialakítását, s ehhez már könnyebb lesz más forrásból támogatást is lehívni.

A projekt megvalósítása 2021. január 1-től vette kezdetét, azóta már a szerződéskötés is megtörtént, s a fiatalok elkezdték összeszervezni a munkákat. Elsőként a pályát kialakító földmunkákkal kezdenek, majd szeretnék elkeríteni a helyszínt és kerítést felhúzni ott. A pályázat keretén belül több workshopot, információs napot is megtartanak, illetve céljuk, hogy a fiatalságon kívül a település lovasait, gyermekeit is bevonják a különböző programokba, nyílt edzések szervezésébe. A pályázat további vállalása volt, hogy lókikötőt, illetve bográcsozó helyet is kialakítanak, ahova közösségi programokat tudnak szervezni. Fontos, hogy olyan fiataloknak is lehetőséget teremtsenek a lovakkal való foglalkozásra, a lovaglásra, akik számára nem elérhető rendszeresen ez a nemes hobbi.

A pályázatot várhatóan 2021. december 31-ig kell megvalósítaniuk a fiataloknak, és bár a vírushelyzet miatt korlátozottak a lehetőségeik, mégis lelkesen állnak továbbra is a rájuk váró feladatok elé.