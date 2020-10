Lombardiában holnaptól új szigorítás lép érvénybe

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020. 10. 16. – 220. nap

Reggel 8 körül elmentem vérvételre, és természetesen nem volt időpontom. Nem engedtek be az épületbe, megkértek várakozzak az épület előtt, ha csökken a tesztre várók száma akkor be fognak hívni. Amíg várakoztam, érkezett egy sapkás nő, aki csak lekapta a sapkát hogy megmérhessék a testhőmérsékletét, de a sapka felmelegítette homlokát, így 37-et mértek. Nem engedték be, annyit mondtak, ha valóban a sapka oka, akkor várjon tíz percet, és megmérik újra.

Viszonylag gyorsan bejutottam a laborba, és rövid időn belül egy orvos levette a vért. Megkérdeztem tőle hogy szerinte mennyi autonómiánk van még a járvánnyal szemben, és ő fejcsóválva csak annyit válaszolt hogy még egy jó hét.

Kifelé menet foglaltam időpontot az éves ekográfia és mamográfia vizsgálatokra, hiszen mindjárt véget ér az év, és általában hónapokat kell várni az időpontra akkor is, ha privátként kérem. November elejére kaptam időpontot, ezek szerint a Covid miatt sokan halasztgatják a rutin vizsgálatokat.

A mai újság egy Trieszti esetről szól, ahol a no vax-os (oltás ellenes) szülők kitalálták hogy nem járulnak hozzá fiuk Covid teszteléséhez az iskolában, abban az esetben sem, ha az osztályban Covid fertőzöttet találnak. A szülők döntése ellenére a 18. évét betöltött fiú aláírta a papírokat, és tesztelt osztálytársaival együtt.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 107312. Az elmúlt huszonnégy órában 10010 az új fertőzött, közülük 2419 (24,2%) Lombardia régióban van, 604 Milánó városában.

6178-an (+382 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 638 (+52) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 100496-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 247872-en gyógyultak, közülük ma 1908-an.

Az elhalálozottak száma 36427 közülük a mai napon 55-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 391611.

A fertözöttek száma 2,6%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 150377 teszttel 10010 fertőzöttet azonosítottak.

Csütörtökön 162932 teszttel 8804-et,

szerdán 152196 teszttel 7332-t,

kedden 112544 teszttel 5901-et,

hétfőn 85442 tesztettel 4619-et,

vasárnap 104658 teszttel 5456-ot,

szombaton 133084 teszttel 5724-et,

múlt pénteken 129471 teszttel 5372-t,

múlt csüt.-ön 128098 teszttel 4458-at,

múlt szerdán 125314 teszttel 3678-at,

múlt kedden 99742 teszttel 2677-et.

A fertőzöttek száma egyre nagyobb léptekben emelkedik. Tegnap a teszt pozitív arány 5% körüli volt (100 teszteltből 5 pozitív), mára ez 7%-ra emelkedett (100-ból 7 pozitív).

Lombardiában az országos átlaghoz képest rosszabb a helyzet, a teszt-pozitív arány tegnap 6,3% volt, ma 7,9%.

Lombardiában holnaptól új szigorítás lép érvénybe, 18 óra után csak azok a bárok, pubok maradhatnak nyitva amelyeknél asztali kiszolgálás van, de 21 órakor nekik is be kell zárniuk; az éttermek 23 órakor fognak zárni.

Hétfőig valószínűleg megváltoznak az iskolák működésére, és a sportolásra vonatkozó szabályok.

A zárt sportrendezvények, stadionok, maximum 15%-os telítettséggel üzemelhetnek, de a nézőközönség így sem haladhatja meg az 1000 főt.

Holnaptól nem lehet amatőr sportversenyeket rendezni.

