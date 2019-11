Libauralom volt egész hétvégén az MMK-ban

Zsongott, zsibongott a Munkásművelődési Központ szombaton délután a Márton-napi kavalkádon, rengetegen látogattak el az intézmény rendezvényeire. Mert hogy több is volt.

Azt már megszokhattuk, hogy ámulatba ejtő tárgyak sorakoznak a kézműves kincsek vásárán időről időre, de most talán még több csodás remek csábította vásárlásra a szülőket. Merthogy a gyerekeknek lehetőségük is volt kézműves képességeiket kiélni, hiszen az MMK aulájában mindenki kipróbálhatta magát, elkészíthette a maga, Márton-naphoz kapcsolódó libás figuráját. De hát ezt már ugyancsak megszokhattuk, ám mást is kínált az intézmény szombaton egész délutánra.

A földszinti színházteremben a gyermekek a kezükbe kaptak egy menetlevelet, amin aztán majd leigazolták minden állomáson, hogy teljesítették a Márton-napi próbatételeket. Ugyanis azokból is akadt bőven, hat pályát kellett teljesíteni. Talán a legegyszerűbbnek tűnhetett a kirakós játék, amelyben egy szétvágott képet kellett újra összerakni. Nem is olyan egyszerű feladat! Mint ahogy valamilyen libás mondókát előkotorni a memóriából. A próbák között tollfújás, libaétel szétválogatása, labirintus, botelkapás is szerepelt.

A megszerzett pontok alapján választották meg az MMK V. Ludas Matyiját, aki idén nem lány lett, hanem egy szőke kisfiú, Csaba. Ám ezzel még messze nem értek véget a programok, a gyerekeknek libatotyogós, vagyis gyermek táncház következett csallóközi táncokkal, amíg a felnőttek az esti táncházban moldvai és palóc táncokat tanulhattak meg.