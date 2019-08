Lezárják a Kossuthot

A Vasmű út rekonstrukciójának kivitelezője 8-án, csütörtökön reggel 8 órakor ideiglenesen lezárja a Kossuth Lajos utca másik oldalát is az útalap készítése miatt, majd ideiglenesen megnyitja a Kodály Zoltán utca Vasmű út kereszteződését, és ezen a kereszteződésen lehet majd a kis Vasmű út érintésével a mentők, a kórház és a Lidl felé közlekedni gépjárművel. Amennyiben az időjárás is megengedi, az aszfaltozási munkálatok az augusztus végén, szeptember elején befejeződnek. Jövő héten elkezdődhet a Kossuth–Babits járdaszakaszának kivitelezése is.