Lezárás előtti roham volt az üzletekben

A többnapos ünnepek előtti megnövekedett forgalom volt tapasztalható a nagy­áruházakban és az üzletek többségénél az elmúlt hétvégén.

A dunaújvárosi boltokban olyan állapotok uralkodtak pénteken, mintha Magyarország hadüzenetet kapott volna. Az egyik húsboltba a reggeli és kora délelőtti órákban szinte be sem lehetett jutni. Az egyik eladótól megtudtuk, karácsonykor nem volt olyan forgalmuk, mint pénteken. Egyszerűen nem értik, miért rohamozták meg őket, hiszen szinte percenként hallani a hírekben, hogy a szigorítások nem érintik az élelmiszerboltokat, tehát fölösleges be­spájzolni.

A piacon is nagy volt a forgalom. A hosszú évek óta Kecelről Dunaújvárosba járó házaspár, Pásztor László és neje, Pásztor Lászlóné Zsuzsa, is arról számolt be pénteken tizenegy óra körül, hogy szinte mindent eladtak, őrültek háza volt, egész délelőtt hosszú sor állt a standjuk előtt. Már a húsvétra készülnek, de nem teljesen nyugodtak, mivel van bennük egy kis félsz – egy évvel ezelőtt is volt, szerencsére fölöslegesen –, mi lesz, ha romlik a helyzet, és esetleg a piacokat is bezárják.

Szerintük hónapok óta érezni a járvány hatását, mindenki óvatos, tartalékol, nagyon sokan saját maguk füstölnek, vagy füstöltetnek húsárut, ezért most olyan helyzet állt elő, ami korábban még soha, a legnagyobb gondjuk a füstöléshez szükséges fűrészpor beszerzése.

A pénteki hivatalos, pontosított, a szigorításokat érintő bejelentéseket követően azonban másnapra lecsillapodtak a kedélyek, legalábbis ami a vásárlási lázat illeti. Viszont most mindenki arról érdeklődött a boltokban, hogy nyitva lehetnek-e? Az élelmiszereket forgalmazó nagy áruházlánc alkalmazottjától tudtuk meg, hogy szinte percenként kellett elmagyarázniuk, hogy nyitva lesznek, mert ők bizony elsősorban élelmiszert árulnak. De azt hiszem, az a vásárló viszi a prímet, aki az egyik húsboltban megkérdezte, hogy a hús élelmiszernek számít-e…

A mától életbe lépő szigorítások a szolgáltatásokat is érinti (korábban nem így volt), például a fodrászok sem lehetnek nyitva. Szanyi Rita fodrász elmondta, egész csütörtökön és pénteken csöngött a telefonja, mindenki szeretett volna gondoskodni a frizurájáról, de egy idő után nagy sajnálattal, már fel sem vette a telefont, mert különben az aznapi munkáit sem tudta volna elvégezni.

Szombaton dél­előtt alig lehetett parkolóhelyet találni a Kandó Kálmán térhez közeli bevásárlóparkban. A konfekcióárukat kínáló üzletekben – amelyeknek mától ismét be kell majd zárniuk – a legkeresettebb termék a száj­maszk volt.

A szórakoztató elektronikai üzletekben pedig a digitális oktatáshoz szükséges eszközöket keresték leginkább a vásárlók. A városi sportszak­üzletekben pedig kapós volt a roller és kerékpár is.

Hétfőtől bezárnak ideiglenesen a bevásárlóközpontok, a plázák butikjai, üzletei is (kivéve természetesen a drogériákat, patikákat, élelmiszerboltokat).

Az utolsó hétvégét kihasználva, szombaton délután a székesfehérvári Alba Plázában tettünk látogatást.

Pánikszerű vásárlási rohamot, tömeget nem tapasztaltunk, sőt, a megszokottól mintha kevesebben is lettek volna.

Volt egy olyan ruhabolt, amelyet célirányosan kerestünk fel, itt nőnapi akcióként húsz százalékos árengedményt kínáltak a megvásárolni kívánt női holmik végösszegéből, de más üzletekben is volt számos kedvezmény.