Levente lépteiért adakozik az ország

Zente nyomán egész Magyarország ismerhette meg a ritka genetikai betegséget, a gerinc eredetű izomsorvadást. Példátlan összefogásnak köszönhetően ő már megkaphatta a 700 milliós gyógyszert. Most Levin a világ szeme.

Budapest, Pécs, Szekszárd, Székesfehérvár, Dunaújváros, Pusztazámoly, Bátorterenye… ismert és kevésbé ismert települések, ahol összefog a lakosság és valamilyen módon jótékonysági akciót szervez az enyingi Hosszú Levente gyógykezelésének finanszírozására. A sor a fenti héttel korántsem teljes, az ország számos pontján gondolnak Levire.

Dunaújvárosban a múlt héten vasárnap volt az első sütinap Kálmán-Molnár Renáta és Vass Krisztina kezdeményezése nyomán. A vásárban minden megvásárolt házi készítésű sütemény ára Levié lett, az esemény sikerén felbuzdulva pedig folytatódik a gyűjtés: a hölgyek november 2-án, szombaton a dunaújvárosi piactéren az önkéntesek által készített és felajánlott palacsintákat árulják majd a jó ügy érdekében.

A sütis módszer sokak fantáziáját megmozgatta, országszerte voltak és lesznek ilyen vásárok, a múlt héten pedig Dunaföldvár remekelt a finomságokkal. Az ottaniak 385 ezer forintot desszerteztek össze Leventének. A másik nagyon népszerű kezdeményezés a „hívd meg Levit egy kávéra”-program, amelyhez több száz vendéglátóhely csatlakozott már, a többi között a dunaföldvári Hoffmann kávéház is. Ez esetben egy kávé árával, azaz 290 forinttal támogatjuk a kisfiút.

A sport is lehet a segítség egyik opciója. A példának okáért jótékonysági futások és zumba mellett az adonyi labdarúgó-egyesület is hozzárakja a magáét. November 3-án, az Adony-Aba Sárvíz megye II. osztályú meccsének jegybevételét utalják át Levi számlájára.

A kutyás gazdik akár kedvencük csinosítgatásával is hozzájárulhatnak Levente gyógyulásához. Országosan mintegy negyven kutyakozmetika vállalta, hogy egyik októberi hétvégéjének teljes napi bevételét egy SMA-betegnek szentelik (többségük Levit választotta.) A dunaújvárosi Szőrfodrász Kutyakozmetikában a múlt szombaton 130 ezer forintnyi adományt nyírtak, fürdettek, trimmeltek össze. Úgy tűnik, a gyűjtéseknek még koránt sincs vége, cikkük írásakor 405 691 383 forint, 61 958 euro és 11 816 font volt a jótékonyságból befolyt összeg. Még van egy kis időnk.