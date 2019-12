Letiporni a véleményt

Advent utolsó vasárnapján közlemény jelent meg Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere közösségi oldalán.

Ezt ne hagyja ki! Halászlét főzne karácsonyra? Itt biztosan megtalálja a legjobb receptet!

A közleményben egy önkormányzati képviselő kommentje olvasható, melyben egy kritikusabb írására reagál, miszerint: „mostantól könyörtelenül letiporjuk az ilyesfajta megnyilvánulásokat.”

A vita egy, eddig az önkormányzat település-üzemeltetési csoportjának alkalmazásában álló személy távozása kapcsán robbant ki a közösségi felületen. A két hónapja megválasztott képviselő a fent idézett szöveg mellett még elismerte, hogy valóban az ő és társai kezdeményezése volt a munkatárs távozása, illetve hogy mivel náluk van a testületi többség, a 2020-as költségvetés megtárgyalása nem biztos, hogy akadálymentes lesz az önkormányzat számára.

– Éppen december 20-án kértem az ünnepekre hivatkozva a képviselőket, hogy mindenki inkább próbáljon a szeretteivel lenni, mint vitatkozni – nyilatkozott Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere az ügy kapcsán. – Azzal minden közfeladatra jelentkezett embernek tisztában kell lennie, hogy a tevékenységét kritikák érhetik. Úgy látszik, itt a képviselő nem volt arra a helyzetre felkészülve, hogy más kívülről kibicelni, mint döntéshozóként felelősséget vállalni.

A polgármester még hozzátette, hogy a képviselő mondatai felháborítóak, mert a többség és az irányítás, a politikai erőszak kilátásba helyezése után a könyörtelenül letiporni kifejezés nem az együttműködést, nem a párbeszédet vetíti előre, hanem a hatalom megragadása utáni elégedettséget és az azzal való visszaélést jelenti.

– Egy közszereplőnek a választópolgár véleményére lehet reagálnia, akár a politikai ellenféllel vitatkoznia, de letipornia még a véleményt sem szabad, nemhogy más következményeket kilátásba helyeznie – mondta Somogyi Balázs.

A kommentet követően a vita témája mellékes lett, több perkátai polgárt – a helyi választási eredménytől függetlenül – felháborított a képviselő kijelentése. Volt, aki megkérdőjelezte a képviselő rátermettségét is.

– Aki a hatalom közelében van, legyen az országos vezető, vagy akár önkormányzati vezető, tisztában kell lennie azzal, hogy a tevékenységét több szempontból is megítélik. Sokszor ezek a kritikák pletykákon, féligazságokon alapulnak és azzal is tisztában kell lenni, hogy nem is lehet sokszor meggyőzni más álláspontról a választópolgárt – jelentette ki Perkáta polgármestere. – Aki ismeri a perkátai közéletet, az láthatja, hogy én az elmúlt 13 és fél évben mennyi igazságtalan vádat kaptam, de a könyörtelenül letipor kifejezés után, ami az elpusztítást jelenti, már sok minden lehetőség felmerülhet.

A polgármester az interjú zárásában még elmondta, hogy az ünnepeket követően vissza kell térni erre a témára, mert emellett a szavak, kijelentések mellett elmenni nem lehet.