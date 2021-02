Lemondásra szólítják fel Pusztaszabolcs polgármesterét

Mint azt korábban megírtuk, Pusztaszabolcs azóta tisztségéről lemondott alpolgármestere, Csiki Szilárd vállalhatatlan, a keresztények értékrendjét mélyen sértő kommentet tett közzé a közösségi portálon.

A posztja miatt joggal keletkezett országos felháborodás, azóta hivatalosan is benyújtotta lemondását az alpolgármesteri tisztségről, majd később önkormányzati mandátumáról is. Úgy látszik viszont, hogy az ügy ezzel nem került nyugvópontra. Az alpolgármester lemondását követően dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke nyílt levelet írt Zsuffa Erzsébet pusztaszabolcsi polgármesternek, amelyben a következőket írta: Kérem Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy valljon színt! Felszólítom, hogy amennyiben osztozik Csiki Szilárd véleményével – amire minden jel utal –, akkor nem méltó a polgármesteri tisztség betöltésére, így mondjon le róla! Babits Mihály Jónás könyvéből idézve „mert vétkesek közt cinkos, aki néma”. Időközben a témával kapcsolatban a közösségi portálon lévő oldalán „megszólalt” dr. Egyed Péter, a település másik alpolgármestere is. Írásában többi között Baltási Nándor katolikus plébánost szólítja meg azzal, hogy mit tett az ügy kapcsán és szerinte mit nem. Erre az alpolgármesteri bejegyzésre és az egész ügyre szintén nyílt levélben reagált Stoffán György író, aki szintén lemondásra szólítja fel Pusztaszabolcs polgármesterét. Ezt olvashatják az alábbiakban, teljes terjedelmében, valamint a témában eddig megjelent anyagokat is.

Nyílt levél Pusztaszabolcs vezetése, és Egyed Péter alpolgármester részére

Hölgyek és Urak!

Nem tartottam érdemesnek tovább szaporítani a szót a pusztaszabolcsi alpolgármester lemondása után, ám a mai szép, verőfényes reggelen ismét megmutatta magát a liberális gőg, a cinizmus és az értetlenség a pusztaszabolcsi városvezetés két „csúcsvezetője” részéről. Egyed Péter háziorvos és alpolgármester ugyanis, tovább gerjeszti az indulatokat, mert még mindig nem érti, miről is volt szó akkor, amikor a Máriát gyalázó, immár lemondott ex-alpogármester megnyilvánulása közfelháborodást okozott. Egyed doktor odáig megy, hogy megpróbálja Baltási Nándor plébános urat elmarasztalni, szembeállítva Erdő Péter bíboros-prímás gondolataival. Ezt a gondolatsort Zsuffa Erzsébet polgármester asszony is helyesli, megosztva Facebook oldalán Egyed doktor értelmezhetetlen írását, amiből világosan kitűnik, hogy ők érzik sértve és támadva magukat a kereszténygyalázással való – kézzelfogható – egyetértés miatt.

Kedves Egyed Péter!

A fentiek okán kénytelen vagyok újra elmondani Önnek: Nem gyermekded hiszti, nem fülsiketítő és artikulátlan ordibálás az, amikor a kereszténygyalázás miatt, mi keresztények felháborodásunkat fejezzük ki. Ön azt írja, hogy Csiki, volt alpolgármester magánemberként jegyezte a Máriát és Jézust, és a keresztény-keresztyén vallásokat gyalázó gondolatait. Ez az Ön erkölcsi normáit minősíti. Hiszen, attól a pillanattól kezdve, amikor elfogadta a társadalmi megbízást, Csiki megszűnt magánembernek lenni. Ha bárki megverné vagy egyéb atrocitás érte volna, akkor a bántalmazót, közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért ítélné el a bíróság. Hiába állítaná a vádlott, hogy ő egy magánembert ütött meg, ez nem jelentene mentséget a törvény előtt. Nyugaton persze, más volna a helyzet a vallásgyalázás után. Lásd: a lefejezett pap, történelemtanár, vagy az újságírók egyébként szörnyű esetét.

Döbbenetes az is, hogy az Ön főnöke, Zsuffa Erzsébet, akit Ön „per Bözsi” emleget, kitette az Ön erkölcsileg sérült gondolatait saját oldalára azzal az auftakttal, miszerint „A csendnek nagyobb a súlya…”. Nos, ha Önök csendben maradnának, vagy maradtak volna az ügyet illetően, netán még az önkormányzat nevében bocsánatot is kérnek, már régen nem foglalkozna senki egy fogtechnikus kereszténygyalázásával. De, nem! Önök hisztériának, politikai méregkeverésnek gondolják, a közfelháborodást. Amit, legnagyobb meglepetésünkre úgy kommentált az Ön főnöknője – „Bözsi” –, hogy ő, mint mélyen vallásos ember elítéli Csiki perverz kommentjét. Ezt erősíti meg ma is, amikor szinte megköszöni Önnek azt az irományt, amely miatt én is tollat fogtam. Csakhogy, hiteltelen ez a „Bözsi-féle” megszólalás, hiszen január 12-én írt a „bölcs”, immár lemondott alpolgármester, s „Bözsi” csak a botrány kirobbanása után két héttel adta közre, a feol.hu megkeresése után ezt a „mea culpázó” vallomását, amit megtámogatott a portál által szintén megkeresett testvére is. Zsuffa Tünde az Eucharisztikus Kongresszust előkészítő bizottság sajtófőnöke és koordinátora. Ő is támogatja az Önök erkölcsileg mélyen elítélendő magatartását, nem is beszélve arról, hogy a kérdező újságírótól el sem köszönve, lecsapta a telefont ama frusztráltsággal, miszerint „úgyis azt írnak, amit karnak”. Mintha az újságíró lenne az ellenfél…

Ebből az ügyből Önök már nem jönnek ki jól. Sem Ön, sem „Bözsi”, sem az ő testvére, Zsuffa Tünde. Önök erkölcsileg teljes mértékben lejáratódtak, mert nem tudják értelmezni saját cselekedeteiket, mondataikat, megnyilvánulásaikat. Önök megmutatták, kik is valójában, és azt is, hogy mennyire „keresztények” Önök közül azok, akik mélyen vallásosnak mondják magukat. Önök korábban már megjárták Baltási Nándor ellen áskálódva a fehérvári püspökséget is, mert nem értik mit jelent, ha valakinek elvei vannak, ha valaki kitart abban, amire egy életet tett fel. Nem a plébános támadja tehát Önöket, hanem Önök akarták eltávolíttatni a plébánost, mert Ő, az önök választási kampányában való magatartást kifogásolta. Igazi bosszút indítottak a plébános ellen. Nem számítottak arra, hogy bölcs püspökünk átlát az önök leharcolt szitáján. Nem értik Erdő Péter megszólalását sem, hiszen tisztességtelenül szembeállítják a pappal, aki hitét, népét, jelképeit és Máriát, az Istenszülőt védi, amikor az Önök gyalázkodó és a gyalázkodással egyetértő mentalitását és jellemét kifogásolja. Önök nem politikusok, hiszen botcsinálta városvezetőkké váltak a nép akaratából. Ez a választási győzelem sem bölccsé, sem okossá, sem politikussá nem avatja Önöket. Az egyház sem politikai szervezet, hanem a Krisztust követő hívők közössége, és ezt a közösséget, amely jóval nagyobb, mint az Önök pünkösdi „királykáinak” szimpatizánsainak és kenyéradó gazdáinak társulata.

Tudom, hogy soraim sem fogják Önöket kizökkenteni liberális és kommunista mivoltuk édes álmából, és meg sem értik, mi ez a „hisztéria”, amit „művelek” ebben az ügyben. Nem az! Mindössze egyetlen javaslatom van:

A pusztaszabolcsi önkormányzat erkölcsi hitele akkor állna helyre, ha Ön, ha „Bözsi”, azaz Zsuffa Erzsébet polgármester asszony, és ha az Önökkel egyetértő testület, egy bocsánatkéréssel kísérve lemondana. Hasonlóképpen kéne cselekednie Zsuffa Tündének is, mert ő olyan állást tölt be, amelyhez nem férhet még csak árnyéka sem annak, hogy bűnt és keresztényellenes magatartást és képmutatást támogat. Ő pedig ezt tette, teológiai képzettségének ellentmondva úgy, mintha nem ismerné Jézus, Jakab által közölt parancsát: „Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre. Hanem legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek.” (Jakab 5, 12. )

Stoffán György