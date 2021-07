Léleksimogató, szeretetteljes pedagógusnapot tartottak

Ennek alkalmából gyűltek össze e hivatás aktív és nyugdíjas szereplői Dunaföldváron a Várban szerdán délután. Az ünnephez illőn büszkén köszöntötték a most kitüntetett elődöket, és felszabadult lélekkel gondoltak vissza a mögöttük álló, számtalan nem várt kihívást hozó tanévre.

A résztvevőket Gerzsei Péter, a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója, valamint Horváth Zsolt, a város polgármestere ünnepi beszédével méltatta, majd átadta a jubileumi díjakat. A tizenkét díjazott méltatása után az egybegyűlteket Derzsi György és zenekara kiváló műsorral szórakoztatták. Az ünnepeltek végül átsétáltak a Vár étterem teraszára, ahol egy elegáns vendégfogadással várták őket.

Jól ismerve a pedagóguspályát

Horváth Zsolttól, a város polgármesterétől ezt is hallottuk.

– Nagy tisztelettel kell figyelni, hogy a pedagógusok milyen nehéz körülmények között végzik a munkájukat a mai világban. Jól kell eltalálniuk a nevelés és az oktatás, valamint a közösségépítés arányát. Ezek mellett még ott van a családdal való különleges kapcsolatuk. Az elmúlt másfél év különlegesen nehéz feladatot hozott a számukra.

– Az életkorom miatt sajnos csak bevándorló vagyok az IT világában. Az idősebb kollégáknak hozzám hasonlóan kemény feladat volt beleépülni és jó felhasználójává válni. A gyermekek többségének persze ez ment mint a karikacsapás. Az online időszakban a szülők és a pedagógusok összefogásán is múlhatott a siker. Ehhez az önkormányzat részéről megpróbáltunk a technikai feltételek javításával hozzájárulni.

Pedagógusként szívfájdalmam, hogy a tizenhármas törvénnyel elvitték tőlünk az iskolákat. Tudomásul vettük, de nem engedtük el a kezüket, segítünk, amivel csak tudunk. A Szekszárdi Tankerületünkkel, és annak vezetőjével, Gerzsei Péter igazgatóval, nagyon jó a kapcsolatunk, minden fölmerülő problémát megbeszélünk, és megismerjük egymás elvárásait. Ezzel tudjuk elérni a közös célunkat, a gyermekek eredményes nevelését és oktatását.

Példaképeket találtak

A kitüntetettek ragyogó pályaívét Bognárné Balogh Andrea, a Beszédes József Általános Iskola intézményvezetője, és Csizmadiáné Mihalovics Magdolna, a Tolna Megyei Szakképzési Centrum Magyar László Szakképző Iskolájának nyugalmazott igazgatója vezetésével tárták fel, és mutatták be az ünneplőknek. Lehetséges, hogy újabb komoly helytörténeti kiadvány alapjait teremtették meg a közös kutatómunkájukkal.

Bognárné Balogh Andrea:

– Ebben a méltatásokhoz felhasznált adatgyűjtésben a helyetteseim is részt vettek, tehát egy közös munka eredményeként született, és egymást váltva köszöntöttük őket. Büszke vagyok rájuk. A múltjukat ismerve öröm volt átadni nekik ezeket az elismeréseket, és elmondani az érdemeiket. Fontosnak tartom, hogy az utánuk jövő pedagógusnemzedék megismerje az erényeiket, azokat a munkákat, amiket ők elvégeztek. Lehet, hogy egy mai fiatalnak eszébe sem jut, hogy a tanításon kívül mi mindent lehet megcsinálni egy iskolán belül, vagy hozzájárulni a városunk közéletéhez. Szeretném, ha példaképek lennének.

Többen is megemlítették a pandémiás időszak feladatait

– Én röviden a változás menedzsmentjeként jellemezném. A tanulmányaim után az élet úgy hozta, hogy ki kellett próbálnom, és sikerült gondok nélkül megoldani ezt az időszakot. Vannak olyan tapasztalataink, amiket a normál életükben is hasznosítani tudunk. Ilyen például az online dolgozatírás, vagy az olyan felületek használata, amik élményszerű megjelenítéssel gyakorló feladatokat tartalmaznak.

Sok olyan dolog volt, amit belső képzéssel, egymástól tanultunk meg. Ezekkel is gyarapodott a módszertani tudása a tantestületnek. Jó dolog, hogy tavaly nyáron már felkészültünk, és járt utat találtunk az előrehaladásunkhoz. Most már nyugodtan kimondhatjuk, hogy a tegnapi tanévzáró értekezlettel lezártuk a munkánkat, ma pedig oldott formában ünnepelhettünk.

Élvezetes munka volt az anyaggyűjtés

Csizmadiáné Mihalovics Magdolna nyilatkozatából idézünk:

– Ez alatt a negyvenhárom esztendő alatt, amíg a kitüntetettekkel együtt voltunk, elég sok minden történt. A tényadatok melletti információk egy részére magam is emlékeztem, de a pontosság kedvéért olyan anyagokban is utánanéztem, amik alapján felidézhető volt az érintettek munkássága. Ez egy élvezetes munka volt, mert sok mindenről nem tudtam, más dolgokra pedig ennek segítségével jöttem rá.

– Egyébiránt végzettségemet illetően matematika–fizika szakos voltam, de szívesen ástam bele magam ebbe a nem szokványos feladatba. Egy régi latintanárom szerint, aki a választott tárgyaimban jó, az a humán szakokban is az lesz. Őt is szerettem volna igazolni ezzel a kutatómunkával és a méltatások előadásában egyaránt.

Mit jelent számukra a pedagógusnap?

– Ilyenkor a kollégáimat szoktam ünnepelni, akik segítettek nekem a gyermekeket nevelő és tanító munkámban. Egészen más, nehezebb lett ma nevelni őket, mint korábban volt, hiszen megváltoztak a társadalmi körülményeink is. Nem lettek gonoszabbak, vagy butábbak, hanem egyszerűen, ahogy a világ, úgy ők is mások lettek. Ahhoz, hogy jól tudjuk elvégezni ezt a munkát, az kell, hogy a mindennapok során is gyermekek között lehessünk. Velük együtt tudunk fiatalosak maradni. Ebben nagyon sokat segítettek nekem!