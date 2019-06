Lehet a Mars az oka mindennek

Reggelente nehéz mostanában felkelni, de a tavaszi fáradtságra vagy a változó frontokra hivatkozni fogcsikorgatós klisé, nem is szeretem kimondani. Mások is panaszkodnak, hogy valami nem oké, kedvetlenek vagy egyenesen feszültek. Kedden voltam egy eseményen, aminek hatására újra felébredt bennem a félig-meddig szkeptikus, de valós érdeklődés az asztrológia iránt, és böngészni kezdtem. Olvasom, hogy a Merkúr, a Bak, a Rák, a Mars, a Kos az utóbbi hónapban nagyon belehúztak a balhéba, és ez feszültséggel tölt el bennünket. Kinevetnek sokan, hogy butaság. Pedig miért ne? A Hold az apály-dagály jelenséget befolyásolja, akkor a Marstól is kitelhet egy kis népnyomasztás.

Vezető képünk illusztráció.