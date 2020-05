A mai napon – a nemzetközitől eltérően – ünnepeljük Magyarországon a férfi napot. Micsoda véletlen, hogy ez éppen Ivó neve napjára esik. Az én generációm tagjai közül talán többeknek is vannak hasonló emlékeik, mint nekem, amikor eme jeles napon az apáink, illetve a férfiak azzal viccelődtek, hogy ezen a napon ünneplik a névnapjukat. Függetlenül attól, hogy milyen név szerepelt valójában a születési anyakönyvi kivonatukban. Mivel jó esetben ők is megemlékeznek rólunk, javaslom, mi is tegyünk egy gesztust feléjük, és köszöntsük fel ezen a nevezetes napon apáinkat, férjeinket vagy akár a barátunkat. Legyen ez az ő napjuk!

