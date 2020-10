Legutoljára lock down alatt volt ilyen magas a fertőzések száma

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020. 10. 07. – 211. nap

Reggel ismét a fotólabor és a keretező között szaladgáltam, próbáltam minden lehetséges dolgot elintézni, hogy holnap ki se kelljen mozdulnom itthonról. Az Amazon holnap hozza a kenyérpirítómat, és még egy új nyomtatóra is szükségem lenne, úgyhogy ma este nyomtatókat fogok tanulmányozni a neten. Az esetleges szigorítások gondolata elég nagy nyomást gyakorol rám, pedig egyenlőre csak az állandó szájmaszk hordását rendelték el. Jó lenne ha így is maradna.

Egy Tarantó-i középiskolában alakult ki az első nagyobb iskolai gócpont, ahol az egyik osztályban 18 fertőzött diákot azonosítottak. Az iskola bezárt két hétre.

Silvio Berlusconinak szeptember 2-án lett pozitív a Covid tesztje, szeptember 14-én tért haza a kórházból, és mától elhagyhatja a karantént is, mert ezen a héten két negatív tesztet produkált.

Több Juventus focista ellen (Ronaldo, Dybala, Danilo, Cuadrado, Bentancur) eljárás indult mert megszegték a karantént, és haza utaztak hogy csatlakozzanak a nemzeti válogatotthoz.

A rendőrség elkapott egy kórházi alkalmazottakból álló csoportot akik privátban jártak házhoz tesztelni. Mint kiderült, hurkapálcával és vattával szimulálták a mintavételt, majd másnap egy digitálisan hamisított kórházi levélben értesítették a pácienseket arról hogy tesztjük negatív lett. Az egyik tesztelt nem értett valamit a levélben, ezért felhívta a kórházat hogy információt kérjen, így kiderült hogy tesztje nem is szerepel a kórházi nyílvántartásban.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 62576. Az elmúlt huszonnégy órában 3678 az új fertőzött, közülük 520 (14,1%) Lombardia régióban van. 3782-en (+157 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 337 (+18) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 58457-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak. Eddig 235303-an gyógyultak, közülük ma 1204-en. Az elhalálozottak száma 36061, közülük a mai napon 31-en hunytak el. Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 333940. A fertözöttek száma 1,1%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 125314 teszt által 3678 fertőzöttet azonosítottak, tegnap 99742 teszttel 2677-et, tegnap előtt pedig 60241 teszt által 2257-et.

Mindenki csak kapkodja a fejét, hiszen legutoljára április 16-án, még a lock down alatt volt ilyen magas a fertőzések száma. Elbíztuk magunkat, úgy képzeltük hogy továbbra is 2500 körül marad a napi fertőzöttek száma, sőt, még csökkenni is fog, és nem kell aggódnunk hogy télen túlterheltek lesznek ismét a kórházak. A fertőzésszám emelkedésével együtt emelkedik (ha 4-5 héttel később is), az elhalálozottak száma, és erről mindenki szívesen megfeledkezik.