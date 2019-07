Látogatói rekordot döntött az 5. dunaújvárosi Rockmaraton

A július 2. hetében metálparadicsommá változott Szalki-sziget pontosan egy hete nyerte vissza csendes, rocker- és punkmentes arculatát.

Múlt hétfőn már csak az emléke maradt meg az összességében huszonkilencedik, egyébként pedig az ötödik olyan Rockmaratonnak, aminek Dunaújváros biztosítja a helyszínt. Varga Zoltán operatív szervezővel beszélgettünk arról, hogy sikerült idén az ország legnagyobb rockfesztiválja.

– Hányan vettek részt idén a fesztiválon? Ez milyennek számít az előző évekhez képest?

– Megközelítőleg 5800–7000 vendég fesztiválozott nálunk napi szinten, szombatra viszont telt házasak lettünk. Az össz­ látogatószám meghaladta a negyvenezer főt. Ez a fesztivál eddigi 29 éves történetének legnagyobb sikere, amivel nagyon elégedettek vagyunk.

– Úgy tudom, nem csak Magyarországról, hanem külföldről is érkeznek maratonisták.

– Egyre nagyobb a nemzetközi érdeklődés a Rockmaraton iránt. Idén meghaladta a 10 százalékot a külföldi vendégek száma. A határon túli magyarok mellett főként a környező országokból érkeznek, de egyre több a lengyel, német és svéd is.

– Melyik koncertre voltak kíváncsiak a legtöbben?

– Kétség kívül a Phillip H. Anselmo & The Illegals, 100% Pantera set volt befutó a teltházas szombati napon. Rengetegen voltak a koncerten.

– Milyen visszajelzéseket kaptatok a fesztiválozóktól, fellépőktől, helyi lakosoktól?

– Az ideinek a legpozitívabb eddig a megítélése. Főként a baráti, közvetlen hangulatot, a jól szervezettséget és a tisztaságot szokták kiemelni.

– Minden évben szavazhat fellépőkre a rajongótábor a facebookon. Hogyan válogattok a beérkezett javaslatok között?

– Leginkább brainstormingra használjuk a szavazatokat, persze nagyon is számít, hogy mire van igényük a fesztiválozóknak, hiszen értük csináljuk az egészet. A közönségünk több száz külföldi zenekart javasol. Mi felhasználjuk az ötleteiket, és amelyik banda reális cél, és beleillik a programtervünkbe, azt megpróbáljuk leszervezni.

– Idén volt egy baleset miatt visszamondott fellépés, aztán Paddy kiborult a koncertjükön és azt pletykálják, Anselmóék ki akarták sajátítatni a back­stage-t szombaton. Hogy kezelitek ezeket a nehéz, vagy épp kellemetlen szituációkat?

– A Rise of the Northstar sajnálatos autóbalesete vis major eset. Senki sem hibás, mi pedig várjuk, hogy az ügynökség visszafizesse a zenekar fellépési díját, amit hónapokkal ezelőtt kifizettünk. Emellett lehetőséget biztosítottunk a vendégeinknek, hogy a napijegyeiket a helyszínen visszaváltsák. Összesen nyolc ember élt a lehetőséggel.

Ami a Paddy and the Rats koncertjét illeti, azt az egyik tag magánéleti problémája árnyékolta be. A zenekar fanatikus közönsége megértő volt, de persze voltak, akiknek nem tetszett a produkció. Nekünk nincs ráhatásunk arra, hogy egy zenekar milyen koncertet ad, mennyire motiváltak vagy enerváltak a zenészek. Kívánjuk, hogy minél előbb rendeződjenek a dolgok Paddyéknél, régi megszokott tagjai a Rockmaraton fellépői gárdájának. Anselmóékkal viszont semmi gond nem volt az ég világon. A stáb végig nagyon kedves volt, nagyon tetszett nekik a fesztivál, azt gondolom, hogy ez a koncert hangulatán és lendületén érződött is. Annyi volt az egyetlen kérésük, hogy Philnek ne kelljen érintkeznie a sajtó képviselőivel vagy „túl lelkes rajongókkal”, hogy a show-ra tudjon koncentrálni. Ez amúgy teljesen jogos elvárás egy 30 napos megfeszített európai buszos turné esetében. Szóval emögött semmi olyan indokolatlan nagyképűsködés nincs, mint anno a 2016-os esetünk idején. A három évvel ezelőtti sztárfellépőnk (Megadeath) meglehetősen problémás magatartásával és megkérdőjelezhető hozzáállásával ellentétben Phil végig korrekt, jóindulatú és őszinte volt.

– Idén volt egy igazán rendhagyó off-program is. Tervezitek a Rockmaraton helyszínén tartható esküvőt, esküvőket jövőre is, esetleg hagyományteremtő szándékkal folyamatosan?

– Annyira különleges élmény volt mind a pároknak, a vendégeknek és a szervező csapatnak is a maratonos házasságkötés, hogy mindenképpen hagyományt szeretnénk építeni belőle.

– Jövőre lesz 30 éves a fesztivál, erre biztosan tartogattok meglepetéseket. Van bármi, amit már most tudhatunk?

– Ez még egyelőre maradjon titok. A 2020-as Rockmaraton első részleteire szeptembertől számíthattok majd.