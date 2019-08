Lassan kezdődik a roham

Valamennyi papír-írószer bolt már hirdeti: tanszervásár! Nem most kezdték egyébként, már július második felében beindultak az iskolakezdési akciók, csak úgy, mint a szezon végi (?!) kiárusítások a butikokban. Szerencsére mindig van egy jó ok a pénzköltésre, most például az, hogy ha augusztus végére hagynánk a bevásárlást, akkor már nem lenne vonalas Jégvarázsos füzet vagy Minecraftos tornazsák, és be kéne érni valami snasszal, esetleg kevésbé trendivel. A szülők játszhatnak zsebbenyúlósat, de legalább a gyerek boldog, hogy kedvenc (rajz)filmsztárja mosolyog rá a füzetborítón. Persze nem mindegyiken. Én mindig ügyeltem arra, hogy a matekfüzetem legyen a „legcsúnyább.”

Vezető képünk illusztráció.