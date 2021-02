Lassan halad a kivágott platánok beígért pótlása a Vasmű úton

Senki nem gondolhatta, hogy éppen januárban történik valami a Vasmű úti fákkal, azaz a régiek szó szerint hűlt helyével és esetleg a helyükre ültetendő további új fákkal. De ne rohanjunk ennyire előre, a tisztánlátás kedvéért nézzük meg ismét, milyen események is zajlottak ebben a történetben eddig.

Volt egyszer egy Dunaújvárossal egyidős platánsor, amely városunk szocreál főutcáját szegélyezte. Hogy mi lett vele? Szemünk előtt semmisült meg. Egy közülük kidőlt. Ezzel kezdődött. Aztán kivágták egy kivételével az összest. Azt az űrt, ami utánuk maradt, nem lehet beárazni – írtuk nem is oly régen.

Egy fa gyökerestül kifordult…

A történet így indult, idézzük a megyei katasztrófavédelem beszámolóját még 2019. november 11-éről: Parkoló személygépkocsikra dőlt egy platánfa november 10-én délután Dunaújvárosban. A Vasmű úton a tizenöt méter magas fa gyökerestől fordult ki a felázott földből. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel darabolták le a nyolcvan centiméter törzsátmérőjű platánt a két autóról. Személyi sérülés nem történt.

Ám a történet nem ekkor kezdődik, hanem az ’50-es években, amikor e város épült, s amikor ennek főútja mellé telepítették a platánsort. Gondoljunk csak az 1959-es Kölyök című filmre vagy korabeli újságcikkekre, amelyek a platánsorról is megemlékeztek. No, de kanyarodjunk vissza a jelenbe, amikor is ezek a fák egy „igazi mai történet” főszereplőivé lettek. Mikor az az egy szem fa a nedves talajból gyökerestül kifordult, az alig pár hónapja hivatalban lévő új városvezetésnek döntenie, lépnie kellett. A következőket mondta az eset után nem sokkal Mezei Zsolt általános alpolgármester. Lapunkat idézzük: „A DVG Zrt. erdészeti ágazatának szakemberei már kedden megkezdték a Vasmű úti platánsor fáinak felújító visszavágását. Sajnos kedden délután még egy fát ki kellett vágni balesetveszély miatt. Még két ilyen kritikus állapotban lévő platán van, ezek állapotát 2–3 óránként ellenőrzik. A munkálatok lényege, hogy megmentsünk a Vasmű úti platánsort, ennek része a már elkezdett visszavágás is. A téli időszak beállta előtt e munkálatokkal végezni kell, így további két céget bízott meg az önkormányzat azzal, hogy részt vállaljon a munkálatokban. Közös érdekünk a város egyik büszkeségének számító fasor megőrzése, ezért arra törekszünk, hogy a lehető legkevesebb fát kelljen kivágni.” Az alpolgármester ekkor jelezte, külön, egy erre szakosodott céget bíztak meg azzal, hogy mérje fel a Vasmű úti platánok állapotát és készítsen szakvéleményt.

Elhamarkodott döntés volt meglépni a fák kivágását?

Alig két hét telt el, Pintér Tamás polgármester a közösségi oldalán az alábbiak láttak napvilágot: „Végeztek a szakemberek a Vasmű úti fák vizsgálatával. Sajnos ez alapján a teljes fasor cseréjére van szükség. Bár a fák az évtizedek alatt a szívünkhöz nőttek, és a városkép fontos elemei lettek, a testi épségünknél nincs fontosabb, ezért elkerülhetetlen az eltávolításuk.”

Majd szépen fokozatosan kivágták az összes fát, balesetveszélyre és az említett szakvéleményben foglaltakra hivatkozva. Azaz mégsem, egy fa túlélte, máig a helyén áll a Vasmű út és a Dózsa György út sarkán.

Volt ám nagy lakossági felháborodás

Az eset érthetően nem kis felháborodást keltett a városlakók körében. Aztán következett az új fák ültetésének kálváriája. Két fajta közül végül a városlakók szavazatai alapján választottak egyet, aminek egyedei a platánok helyére kerülhetnek majd. Tavaly februárban az hangzott el a témában tartott sajtótájékoztatón, hogy tavasszal ezeket az ültetési munkákat elvégzik. Aztán tavasszal pedig az, hogy majd ősszel fejezik be, mert a közműtérképek hiányossága és a közművek valódi elhelyezkedése bonyolítja a helyzetet.

Mutatóba pár új facsemete

Végül tavaly tavasszal csak elkezdték, ősszel meg folytatták az új fák ültetését a Vasmű úton, két irányból is, de a legtöbb „fahely” a mai napig üresen maradt. Erre korábban az a válasz érkezett az önkormányzattól, hogy „az eltávolított fák gyökerét az év elején (2020 elején – a szerk.) visszamarták, gombával beoltották. Ezeket sem gépi, sem kézi erővel kiszedni nem lehet, meg kell várni, amíg a gomba ezeket „lebontja”. Ennek időtartama a gyökér méretétől függ. Ha a gomba lebontotta a bent maradt gyökeret, rá lehet ültetni az új fát. Ezt hittük is meg nem is, úgy tűnik, nem e szerint történnek a dolgok.

A lakók léptek, és ültették be az üres helyeket

Aztán, hogy a munka nem haladt, a főúton lévő üzletek dolgozói, és a lakók eközben „örökbe fogadtak” egy-egy ilyen fának fenntartott, de beültetetlen területet, és virágokkal ékesítették azokat. Majd jött a tél és vele együtt idén januárban munkások érkeztek a Vasmű útra. A dolgos kezek leástak a régi fák földben lévő csonkjáig, és kifűrészelték, kiműtötték azokat. Szemmel láthatóan egészségesnek mondható tönköket távolítottak el. Itt tartunk most. De felmerül a régi kérdés, miért kellett kivágni a teljes platánsort, hiszen a gyökérzet, mint azt az ábra mutatja, nem volt beteg? Sőt a Mezei alpolgármester által olyan szépen elmagyarázott gombabeoltás nyomát sem látni ezeken. Miért nem lehetett legalább néhány fát meghagyni? Párat azok közül, amelyeket a fentebb említett szakvélemény nem elégtelenre osztályozott?

Mi lett volna ha?

Vasmű úti háztömbönként meghagyva mondjuk hármat vagy négyet, kicsit visszavágva, ahogy máshol a szakemberek csinálják. Köréjük pedig pihenőhelyeket, kis szigeteket is kialakíthattak volna úgy, mint ahogy például a mellékelt, Dunaújvárosban készült fotón is jól látszik. Ahol az arra sétálók, a nyugdíjas városalapítók, vagy a gyereküket babakocsiban toló vagy sétáltató családok megpihenhettek volna, vagy legalább elidőzhettek volna nyáron a hűs lombkorona alatt? És a többi helyre mehetnek a „beharangozott” fák, tudva róluk, generációkon keresztül nem fognak árnyékot adni.

Valószínűleg egy ideig nem tudjuk meg a „tarvágás” pontos okát.