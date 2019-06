Lakossági fórumot rendeztek a városházán tegnap

A településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) felülvizsgálata címmel hirdetett meg lakossági fórumot a városi főépítész, Szabó Imre hétfőn délután három órára, a városháza toronyépületének földszintjén lévő díszterembe. Itt szakértők: Tapasztó Dénes és Tóth Róbert segítségével adott tájékoztatást a város életét és fejlődését alapvetően meghatározó dokumentumokról.

A koncepció és a stratégia megtekinthető a https//dunaujvaros.hu/koncepciok internetes oldalon, vagy ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatal főépítészi osztályán, a városháza 1. emeletén.

Az anyagokkal kapcsolatos lakossági véleményeket, észrevételeket írásban is el lehet juttatni az illetékesekhez május 25. és június 12. között foep@pmh.dunanet.hu e-mail-címre, vagy levélben a Dunaújváros Polgármesteri Hivatala Főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály címére: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

A koncepció és a stratégia egymással összefüggő dokumentumok, amelyek egy nagyon alapos és részletes megalapozó, feltáró jellegű, elemző vizsgálatra épülnek, ahogyan azt a fórumon Tapasztó Dénes elmondta, 2013–14-ben készültek el, és a városi közgyűlés 2014-ben fogadta el azokat.

A mostani dokumentumok az eredeti koncepció és stratégia egyfajta felülvizsgálatát, pontosítását, időszerűsítését jelentik: vagyis azt, hogy a szerzők és szakértők megvizsgálták, mi történt az elmúlt években, mi valósult meg az eredeti elképzelésekből, mi az, aminek megvalósítása folyamatban van, és mi, amire ezután nyílhat lehetőség. Ez a felülvizsgálat is egy olyan részletes, alapos munka, amelynek még az ismertetése is szétfeszítené cikkünk kereteit – mindenesetre az érdeklődők számára megéri tanulmányozni a koncepciót és stratégiát. Kifejezetten tanulságos elmerülni a részletekben, megismerni, hogy milyen szerteágazó, már-már sziszifuszi munkát, tervezést és előkészítést igényel a városfejlesztés!

Az időbeli távlatokról és fejlesztésről

Az egyik konkrét példa, ami a városfejlesztési stratégia és koncepció vizsgálata alapján elhangzott a fórumon, a városközpont modernizálásának kérdése volt. E sorok írója abban a szerencsés helyzetben van, hogy láthatta még az első terveket a főépítész irodájának falára kitűzve: a Városháza tér új arculata, a most Zöld város projekt néven ismert, a Vasmű úti parkok és a felső Duna-part megújításának elképzelései szerepeltek a rajzokon. Akkor úgy tűnt számomra, hogy ezek a gyönyörű tervek soha nem valósulnak meg, mire a főépítész csak annyit mondott: dehogynem valósulnak meg, csak pénz kell hozzá… És lám, milyen szép a Városháza tér is!

Szintén fontos, és a fórumon hangzott el: a városi önkormányzat hatókörén kívül, a vállalkozások révén is milliós fejlesztések valósulnak meg!