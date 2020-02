Lakossági fórum a települési adóval kapcsolatban

Somogyi Balázs Perkáta polgármestere az alábbi tájékoztatást adta a település honlapján:

A költségvetés előkészítését segítő több pénzügyi bizottsági ülésen felmerült, hogy a novemberi testületi ülésen tett ígéret szerint szükséges lenne visszatérni a települési adó kérdésére, amelynek akkor felmerült elemei a földadó és az ún. mezőgazdasági és egyéb nehézgépjárművek teljesítményadó voltak. Ezzel kapcsolatban képviselői kérésre tegnap délután a kastélyba lakossági fórum került összehívásra, amelyen hozzávetőlegesen 25 helyi polgár, főleg mezőgazdasági vállalkozók vettek részt. Perkátán rég nem használt véleménykérő eszköz a lakossági fórum, amelyet általában nagyobb beruházások vagy a településrendezési eszközök módosítása kapcsán szoktak összehívni az önkormányzatok.

A fórum elején röviden összefoglaltam a költségvetési előkészítés eddigi folyamatait, amelynek fontos elemei, hogy hozzávetőlegesen 40 millió forinttal nőhetnek az államtól származó bevételeink, hasonló nagyságrendben erősödnek a saját bevételek a kommunális adó és az iparűzési adó mértékének emelése miatt, de a bérek növekedése viszont a kiadásainkat is növeli. Az eddigi költségvetési munka a dologi költségek drasztikus csökkentéséről szóltak, de még mindig magasabbak a tervezett kiadásaink a bevételeinknél. A vita elején szkeptikus voltam a lakossági fórum eredményességével kapcsolatban, ami be is bizonyosodott.

A fórumon több képviselőnk elmondta véleményét, hasonlóan a mezőgazdasági vállalkozókéhoz. Többek között szó esett a mezőgazdaság magyarországi helyzetéről, a világpiaci folyamatokról, az Európai uniós és hazai forrásokról, a környékbeli egyéb vállalkozások helyzetéről, az önkormányzati feladatok átszervezéséről és a 10-20 évvel ezelőtti önkormányzati helyzetről is, de ezek nem a fórum témájára koncentráltak. Elhangzott, hogy a lehetséges földadó nem minden földpiaci szereplőre vonatkozik, ahogy eddig is és tavalyi módosítás után is mentesek a helyi építményadó alól a növénytermesztéshez és állattenyésztéshez kapcsolódó építmények. A fórumon a résztvevő mezőgazdászok a földadó megállapításával nem értettek egyet, az arról való vita 1 évvel való elhalasztását javasolták, illetve a novemberi ülésen elhangzott földadómérték javaslatokat közösen nem erősítették meg. Tehát ebből a szempontból a fórum eredménytelen lett, még tovább nehezítve a képviselő-testület és pénzügyi bizottság költségvetési munkáját, de az mindenképpen pozitívum, hogy az alkalmankénti személyeskedés és szarkasztikus beszólások ellenére a vita sokkal kulturáltabb mederben folyt, mint a novemberi ülésen, illetve a jelenlevők mezőgazdasággal kapcsolatos ismeretei tovább bővülhettek.

Forrás: perkata.hu