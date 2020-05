Lakásárak és tendenciák Dunaújvárosban

Lassuló eladásról, csökkenő árakról és rég nem látott alkupozíciókról szólnak a legfrissebb ingatlanpiaci hírek így a koronavírus-járvány időszakában. Szakértő bevonásával megvizsgáltuk a jelenlegi, Dunaújvárosra és térségére jellemző helyzetet, a miértekre keresve a válaszokat.

Az ingatlanhálózat első negyedéves adatai szerint a lakás- és albérletárak különböző mértékben, de mérséklődtek, a tavaszi ingatlanboom ezzel gyakorlatilag elmaradt. „2019. IV. negyedéve és 2020 I. negyedéve között azokban a vidéki megyei jogú városokban, ahol számottevő aktivitás volt, csökkentek a fajlagos átlagárak, és ugyanez a helyzet állt elő Budapest kerületeiben is – néhány kivételtől eltekintve –, megtorpant a korábbi árnövekedés” – írja a Forbes, az Otthon Centrum és az ingatlan.com szakirányú jelentéseire támaszkodva. Ezt a tendenciát megerősítette kérdésünkre Karda Gábor, a Karda Ingatlan és Hitel Iroda ügyvezetője. Elmondta, hogy az ingatlanárak növekedésének megállása nem a koronavírus-járvány miatt következett be, hiszen már tavaly novemberben érezni lehetett a megtorpanást. Addig az ingatlanárak meredeken nőttek, de nem emelkedhettek az égig, így szinte törvényszerű volt, hogy bekövetkezik a növekedés leállása. Mint mondta, a koronavírus nem okozott a helyi piacon nagy leállást, az ő cégük csak egyhetes szünetet volt kénytelen tartani.

Viszont a koronavírus szemléletváltozást hozott a piacon. Az ügyvezetőtől megtudtuk, hogy a vevők körében felértékelődött az ingatlanirodák szerepe. Egyre kevesebben akarnak magánzóként ingatlan adás-vételt lebonyolítani, hogy minimálisra csökkentsék az egy ilyen tranzakció során nagyszámú személyes kontaktust. Rábízzák inkább az ingatlanirodákra a munkát, ahol eleve szűrik a vevők táborát: a mennyit enged a feléből típusú komolytalan vevőkkel kezdve a lakásnézést csak hobbiként űző nem potens vevőkkel bezárólag. Betartják és az ügyfeleiket is kérik, hogy tartsák be a higiénés óvintézkedéseket. Átvállalják hitelek intézését is, így az ügyfél számára még kevesebb a személyes kontaktus.

Dunaújvárosban és környékén fixnek mondható a kínálat az ingatlanpiacon

Az ingatlanba befektetőkről elmondta, hogy számukra Dunaújváros még mindig egy biztos lehetőség, hiszen itt az egyetem, a nagy foglalkoztatók, a remek közlekedési lehetőségek. Ők célirányosan vásárolnak, és számuk nem csökkent jelentős mértékben, hiszen a városi ingatlanárak még mindig alacsonyabbak, mint Székesfehérváron vagy Pakson. Az ügyvezető azt is elmondta, hogy a budapesti ingatlanpiaci változások mindig előfutárai annak, ami majd vidéken is megtörténik. Ez zajlik most is, lassan elérheti a térségünket is. Karda Gábor maximum 15 százalékos kompenzációval számol, amely az ingatlanok áraiban jelentkezik majd, szerinte nagyobb visszaesés nem várható, és ez a csökkenés sem azonnal következik majd be, egy nagyjából féléves elhúzódó folyamat következménye lesz. A későbbiekben pedig vélhetően az ingatlanárak visszatalálnak majd a tavaly őszi szintre, ami után stagnálás várható. Véleménye szerint ez is elhúzódó folyamat lesz, ami nagyjából két évet vesz igénybe. Persze az a helyzet függ majd az ország gazdasági helyzetétől és a kormány intézkedéseitől, különös tekintettel a hitelkonstrukciókra, amelyek most nagyon kedvezőek, gondoljunk csak a csok-ra vagy a babaváró hitelre. Mint mondta, a városban nem épülnek tömegével társasházak, lakások, így a kínálat fixnek mondható, ami természetesen meghatározza a keresletet is.