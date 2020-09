Küzdelem egy egész életen át

Hosszú ideje nem hallottunk Pecsét Istvánról, akinek gyógyulásáért egy egész térség fogott össze. Persze a címben szereplő mondat mindannyiunkra igaz, mert egy életen át tartó küzdelem a „megmaradásért” nem csak az egészségről szól. Bár tudjuk, hogy anélkül nem megy.

Pecsét Istvánnal számba vettük a kínai gyógykezelésről való hazatérése óta eltelt időszakot. István tervez, nagyszerű dolgokra készül, közben folyamatosan gyógyul, és nem túlzás, példát mutatva nekünk.

– Három éve lesz, hogy december 23-án tünetmentesen hazaérkeztél Kínából, ami történelmi pillanat volt az életedben.

– Nagyon nehéz volt megélni abból a szempontból, hogy ez a daganattípus onkológiai szempontból szinte kezelhetetlen, mindezért egy olyan rákot győztem le májtranszplantáltként, amire az itthoni orvosok azt mondták – mindamellett, hogy megtettek mindent – a jelenlegi orvostechnikai eszközökkel nincsen mód a sikeres gyógykezelésre, el­fogytak a lehetőségek.

Ezt követően az interneten a globális gyógyászatban kerestem lehetőségeket, és egy kínai kórházra esett a választásom. Egy Kínában élő és dolgozó honfitársnőm segítségével elérhetővé vált számomra egy újfajta kezelési mód, az immunoterápia, amihez vérdonor kellett, és Zsófia vére sikeres volt a gyógykezelésemben hál´ isten, mindennek az eredményességét a jó Istentől pont szenteste kaptam.

– Az elsők között voltál, akin elvégezték az immunoterápiát. Másokon is alkalmazzák ezt?

– Igen, az elsők között voltam abban az 50 fős csoportban, amelyikben elkezdték a vizsgálatokat. Azért kerültem be a csoportba, mert májtranszplantált vagyok, és ilyen esetekben nagyon korlátozottak a gyógykezelési lehetőségek, ahogyan idehaza is pontosan a májátültetésem okán nem tudtak megfelelő kezelést biztosítani. Mindezért egyfajta kísérleti alanyként kezeltek, és miután kibírta a transzplantált májam a kezelést, és mindemellett tünetmentes is lettem, vagyis a kezelésről már meg tudták állapítani, hogy transzplantáltak esetében is alkalmazható.

A csoport többi tagjánál is sikeresen alkalmazták az immunoterápiát, közel 80-90 százalékos eredményességgel, ami a sugárkezelést, és a kemoterápiát messze felülre­prezentáltja.

– A kínai tünetmentessé nyilvánítás után idehaza 2018 februárjában egy másik vizsgálaton is át kellett esned, mi volt ez, és miért volt erre szükség?

– Szükséges volt a tünetmentesség igazolására a hazai ellátórendszerben is egy képalkotói vizsgálatra, ugyanis meg akartak győződni arról az orvosok, hogy az immunoterápia ténylegesen egy sikeres eljárás. Ez egy PET/CT vizsgálat volt, ami tetőtől talpig történő pozitron- és tomográfiai képalkotás, amelynek az eredménye nálam negatív lett, vagyis a tünetmentességet idehaza is megállapították.

– Kikerülve a kórtermek világából nagy lendülettel vágtál bele a civil életbe. Belekezdtél egy üzletbe! Mi volt ez?

– A kínai tapasztalatokat nem akartam veszni hagyni, ezért elgondolkodtam azon, hogy szeretnék kezdeni magammal valamit, miután meggyógyultam, és ekkortájt pattant ki a fejemből, hogy az egészség mindig is fontos volt a számomra. A háziállatokat mindig is kedveltem, úgyhogy ezt a kettőt összekapcsoltam, és kitaláltam a gyógynövény alapú kutya- és macskaeledeleket.

Ugyanakkor a vérdonorom, Zsófia (ő Kínában adott vért Istvánnak teljesen önzetlenül – a szerk.) által is inspirálódtam, ugyanis neki is hatalmas az állatszeretete, amit összekapcsoltam ő általa helyesnek tartott táplálkozással, amire engem is rávezetett, és lényegében ez adta a végső szikrát, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Egészen pontosan prémium eredetű kutya- és macskaeledelekkel.

Ezek az állateledelek elsősorban autentikus kínai gyógynövényeket tartalmaznak, és ezáltal olyan szegmenset céloztam meg a hobbiállat-eledel piacon, ami jelenleg nem létezik, hiszen a sima hétköznapi eledelek, és a gyógyászati tápok közzé lőttem be a termékeimet, egy új piaci rést megtalálva.

Más szóval nem a sima kutya- és macskaeledelek mellé szeretném letenni a saját termékemet, vagyis nem egy 51-dik terméket szeretnék a többi 50 másik termék mellé elhelyezni, ugyanakkor a saját márkám nem is gyógyászati táp, mert semmilyen gyógyszerszármazékot nem tartalmaz. Ezeket a készítményeket állatorvos által lehet csak elérni, ezért a saját piaci szegmensemben azt akarom elérni, hogy az egészséges táp­anyagok mellett a kutyák- és a macskák úgy vigyék be preventíven a gyógynövényeket, ahogyan teszik azt az emberek a különböző vitaminok, és étrend-kiegészítők formájában.

Most ezt a kutyáknál és a macskáknál is megtehetjük, ugyanis minden egyes termékünkben egységesen 25 százaléknyi gyógyhatású gyógynövény található meg, a többi 75 százalék szerves összetevő, mint nyers hús, zöldség és gyümölcs, így alkotva egy komplex magyar hátterű terméket.

– Itthon élted az életedet, dolgoztál, folyamatos jártál ellen­őrzésekre, mígnem tavaly októberben nem jó hírt kaptál. Mi történt?

– Már eléggé megszenvedtem bizonyos egészségügyi problémákat ahhoz, hogy tudjam a saját egészségemet felügyelni, mindezért szinte minden hónapban csináltatok egy vérvizsgálatot azon paraméterekkel, amiket én válogatok össze, és így egy szisztémás eredményt kapok a vér­emből.

Egy ilyen rutinszerű vizsgálat alkalmával figyeltem fel arra, hogy a vizeletemben megemelkedett a vörösvértestek száma, ezért elmentem az onkológusomhoz, aki azt mondta, hogy haladéktalanul keressem fel a belgyógyászomat, aki aztán előjegyzett egy kolonoszkópiai vizsgálatra.

Erre a vastagbéltükrözésre 2019 októberében került sor, és a vizsgálatot nem altatásban kértem, ezért tájékoztatni tudott az orvos, hogy daganatot lát a vastagbelemen, amit később a szövettan is megerősített.

Itt szeretném felhívni az olvasók figyelmét, hogy járjanak el vérvizsgálatra, és törődjenek magukkal, mert az időben észlelt betegségek gyógykezelhetőek, amint az esetemben is történt, ekkor ugyanis T2-es volt a daganat, vagyis még időben el tudták távolítani a teljes vastagbelemet. ­Összekötötték a vékonybelet és a végbélszakaszt, de a varratnál keletkezett egy gyulladás, egy hétre rá felpuffadtam, és egyszer csak a műtéti vágatnál elkezdett a fekália szivárogni belőlem, amin a nővérek és egy orvos gyorsan úrrá lettek.

– Miután megműtöttek, mikor engedtek ki a kórházból?

– Ezek nyílt hasi műtétek voltak, ezért másodjára is újból felvágtak, és ekkor már kihelyeztek egy vékonybél­sztómát a hasfalamra, a műtétet követően pedig az intenzív osztályra kerültem. Mivel akkor egy héten belül kétszer is felvágták teljesen a hasam, még a legerősebb fájdalomcsillapítók mellett is nagy fájdalmak gyötörtek, és minden mozdulat húsba vágó volt, de ez a beavatkozás kellett ahhoz, hogy megpihentessék a végbélszakaszt, és egy következő beavatkozás során varrják újra össze a vékonybél- és a végbélszakaszt, ami majd most ősszel lesz.

Az intenzív osztályt követően lekerültem az elfekvő osztályra, és már december közepét írtunk, és a rehabilitációm okán a kórházban töltöttem a karácsonyt és a szilvesztert is.

Újra meg kellett tanulnom járni, mert teljesen legyengültem, de megvolt az akarat­erőm, mert a nehezén akkor már túl voltam, és karácsonykor a legfontosabbat kaptam, az egészségemet, amiért minduntalan hálás voltam, és vagyok mind a mai napig.

Zsófia pedig többször is meglátogatott a kórházban, ami nagyon jólesett számomra, mert lelkileg megtartó erő volt az ünnepek alatti rehabilitációmban a sok szörnyűség után, amiken keresztülmentem a műtéti beavatkozások során.

Mindezek mellett karácsonyra kaptam tőle egy kedves kis ajándékot, amelyet megőriztem, és jelenleg is a dolgozóasztalomon van, és ha elakadok az üzleti életben, akkor elgondolkodtat az a tárgy, hogy mit hagytam magam mögött, ezért kijózanítólag hat rám, és megyek tovább.

– A vastagbéltükrözés után megnézték a teljes szervezetedet. Akkor derült ki, hogy a vastagbéldaganat mellett a másik érintett rész a mellkasi nyirokcsomók. Az utóbbit hogyan kezelték?

– A mellkassebészeti műtétem már összecsúszott a koronavírus-járvánnyal, de mivel a kiemelt műtétek közé sorolt be szakmailag a sebészem, ezért a műtéti beavatkozásra a Kékgolyó utcai Semmelweis Mellkassebészeti Osztályon került sor, és összesen tizenhét medistinalis nyirokcsomót távolítottak el.

Habár a PET/CT ebben a nyirokcsomó-régióban erős dúsulást jelzett, végül a szövettani vizsgálat negatív eredménnyel zárult, aminek nagyon örültem.

– Hogyan érzed magad most?

– Ha kevés is volt a remény, mindig bíztam a gyógyulásban, nem hagytam magam, szembenéztem a rákkal, és nem engedtem, hogy elpusztítsa a világomat, mert hírmondó akartam lenni a többi beteg számára, hogy él a remény, és úgy hívják gamma delta T-sejtterápia. Megfoghatóvá pedig úgy tudom tenni a harcomat, hogy közel hét évig tartott, és olyan sikerrel zárult, hogy az orvosok 27 éves koromban három százalék esélyt adtak annak, hogy megélem a 30 éves kort, jelenleg 33 éves vagyok, és tünetmentes.

– Köszönöm az interjút! Minden jót kívánok neked olvasóink közössége nevében is!