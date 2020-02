Kutyákkal futnak az új fákért

Tavasszal jótékonysági futam, nyáron kemény akadálypálya várja a kutyaszeretőket – a többi között erről tartott sajtótájékoztatót tegnap Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester, és Púza András, a Hard Dog Race képviselője és Bőle Éva a „10 millió fa” dunaújvárosi csoportjának vezetője.

Állatbarát önkormányzat, állatbarát Dunaújváros – ezzel a szlogennel a közelmúltban tartottak sajtótájékoztatót, amelyen a többi között azt is bejelentették, hogy város­szerte több helyszínen is kialakítanak zárt kutyafuttatókat. Barta Endre örömmel jelentette, hogy már elkezdődött ez a folyamat, és nagy örömmel fogadták a megkeresést a Hard Dog Race részéről, hogy két rendezvényt is hoznának a városba. Az első már itt is áll a küszöbön.

Púza András megköszönte a városnak, hogy befogadták a versenyeket. Elmondta, hogy a Hard Dog Race (HDR) eredetileg egy kutyás futópályás akadályverseny, aminek az elmúlt évben egy új formáját indították útjára. A Not Just Run a HDR jótékonysági futama, aminek keretében minden évben egy nonprofit szervezetet/alapítványt vagy egy számukra fontos, jó ügyet támogatnak. Tavaly a menhelyek voltak a fókuszban, idén pedig egy nagyon is aktuális, mindannyiunkat, sőt a jövőnket is érintő téma mellé állnak teljes mellszélességgel. Ez egy hat kilométeres, akadály nélküli verseny, lényegében egy sima kutyás terepfutó verseny, amit március 14-én rendeznek meg, és nincs időmérés, akár lesétálni is lehet a távot.

Az idei kedvezményezett a „10 millió fa” kezdeményezés dunaújvárosi csoportja. Mint mondta, a HDR célja az, hogy fejlessze a kutyatartási kultúrát, és igyekeznek is példát mutatni ebben. A másik rendezvényük június 27-én a HDR Mud Dog Race lesz, amikor a két kilométeres távon kiélhetik a gazdik kutyájukkal együtt a bennük élő gyermeket egy saras akadálypályán, a Duna-parton.

Bőle Éva elmondta, nagyon örültek a felajánlásnak, amiből 40 földlabdás fát ültetnek majd egy később kijelölt helyen.