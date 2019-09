Kutatók éjszakája az egyetemen

Szeptember 27-én pénteken a Dunaújvárosi Egyetem is csatlakozott a Kutatók Éjszakája országos programsorozathoz. A „kutatás” 18 és 23 óra között zajlott. Az érdeklődők változatos programokat és érdekes kísérleteket láthattak.

Az egyetem különböző intézeteiben harminc program várta a látogatókat. Azt rögtön kijelenthetjük, nagy siker volt a rendezvény, hiszen késő délutántól kora estig egymásnak adták a kilincset az érdeklődők. Voltak magányos látogatók, családok, kisebb baráti társaságok is. Dr. habil András István rektor az esemény kapcsán még korábban elmondta, azt szeretné, ha minden korosztály találna kedvére való elfoglaltságot. Nos, nem kellett csalódnia, hiszen a hat-hétéves gyerekektől az idősebbekig mindenkit megtalálhattunk a campuson. Nagy népszerűségnek örvendett az „öntöde”. Hagyományos formaöntési eljárással DUE felirattal ellátott érmét lehetett önteni alumíniumból. A teljes folyamatot meg lehetett tekinteni, és ki is lehetett próbálni. Az elkészült érmét haza is vihette az, akinek erre szottyant kedve. Külön ki kell emelni Hájas Zoltán remek, vidám hangulatú ismertetését az öntés folyamatáról.

Érdekes módon az egészen piciknek nagyon tetszett az ipari endoszkóp használata, de ugyancsak népszerű volt az ehető anyagtudomány bemutatása, a gyerekek saját maguk készíthettek egyedi figurákat, amelyeket természetesen el is vihettek.

A sztereo mikroszkópos vizsgálatok is igen érdekesek voltak, már csak azért is, mert bogarakat „szemlézhettek” azok, akik ezt szerették volna. Az előadótól megtudhattuk, van olyan mikroszkóp, amelynek háromszázezerszeres a nagyítása, ezzel a különböző anyaghibákat kereshetik meg.

Este tíz felé egy kicsit már lanyhult az érdeklődés, ami érthető is, hiszen a kis gyerekes családok számára ez az időpont egy kicsit késeinek mondható.

Zölei Ádám, a DUE kommunikációs munkatársa elégedett volt a Kutatók Éjszakájával: – Hat, hét óra körül szinte tolongtak az emberek. Összesen körülbelül hatszázan látogattak el hozzánk, ezt jó eredménynek tartom, hasonló volt a részvétel, mint egy évvel ezelőtt.