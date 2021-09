Kutatók éjszakája a Dunaújvárosi Egyetemen

A kutatók éjszakájának idei programjáról tartott sajtótájékoztatót dr. Pázmán Judit, a Dunaújvárosi Egyetem tudományos és kutatási rektorhelyettese hétfőn a campuson.

A rektorhelyettes elmondta, hogy az egyetem mind a négy intézete – műszaki, tanárképző, társadalomtudományi, informatikai – sok érdekes előadással, témával készül a szeptember 24-ei eseményre, amely este hat órától kezdődik majd az egyetem területén. A Műszaki Intézet szervezésében olyan érdekes témákat dolgoznak fel, mint az új űrkorszak jelene és jövője egy magyar űripari cég szemszögéből, vagy mint az ehető anyagtudomány. Ezek mellett több látványos kísérletet is bemutatnak majd, amelyre a fiatalabbakat is várják. Lesznek színes, látványos kémiai reakciók, lesz lufivarázslat, víz alatti tűzijáték, vulkánkitörés, sőt még szivárvány is a kémcsőben.

A Társadalomtudományi Intézet kvízbajnoksággal készül, de lesz tudomány-kaland-túra is. Ezek mellett érdekes előadásokat hallhatnak majd az érdeklődők a mobiltelefonos fotózás sajátosságairól, a digitális szegénységről a digitális korban, illetve a virtualitásról az oktatásban.

Dunaújváros oktatástörténeti szakaszainak bemutatásával készül a Pedagógiai Központ, de a taneszközök fejlődését is bemutatják a palatáblától a digitális tábláig terjedően. Ezek mellett szó lesz a digitális oktatás magányáról és a stressz pszichológiájáról is.

Az Informatikai Intézet ügyességi feladatokra készül legórobotokkal, és szó lesz az elektromobilitás világáról éppúgy, mint a drónok szerepéről.

A programokról részletesebben az egyetem honlapján (www.uniduna.hu) olvashatnak. Az egyetem munkatársai nagyon készülnek az eseményre, és amint a sajtótájékoztatón elhangzott, minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezvényre.