Különleges találkozó fél évszázad után

Különleges lehetőség mindenkinek az életében, amikor fél évszázad elteltével találkozik az egykori osztálytársakkal.

Fürkészik egymást, és nem mindenkit ismernek fel első látásra… Nem is csoda, hiszen teljesen megváltoztak – a tizennégy éves gyermekből nyugdíjas lett az idő múlásával.

Ötvenéves általános iskolai találkozójukat tartották a Dunagyöngye Halászcsárda teraszán az egykori Barátság úti Általános Iskola 8. a osztályának diákjai a közelmúltban, erről kaptunk rövid összefoglalót Juhászné Ihász Magdolnától. Iskolájuk helyén ma áruház van, tanáraik közül sokan meghaltak, de osztályfőnökük, Várady Zoltánné Rozika (Lia néni) ezúttal is ott volt tanítványai körében.

Az öregdiákok mögött tartalmas életút áll, sok munka, öröm, de bánat, szenvedés is, vannak, akik elvesztették élettársukat, az osztályból is már öten elhunytak. De húszan összejöttek, hogy találkozzanak, örüljenek egymásnak, a találkozásnak. Két tortán is tűzijáték égett, előkerültek az iskolai sztorik, emlékek és a családi történéseket is megosztották egymással.