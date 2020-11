Különleges jogrend után szimpátiaszavazás

A kedden 24 órától érvénybe lépett különleges jogrend értelmében, a szokott formában, a korábban, szerda reggel 9 órára összehívott közgyűlés ülése okafogyottá vált.

Pintér Tamás polgármester felszólalásában ismertette az érvényben lévő törvényi szabályokat, majd hangsúlyozta, a közgyűlés szerdai ülése nem tartható meg.

A polgármester a szerdai ülésen arra tett javaslatot, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt, a közgyűlés korábban elfogadott munkaterve helyett, fontosabb kérdések meghozatala előtt a képviselők elmondhatják véleményüket, az egyes napirendi pontokról. Mindezekről egy szimpátiaszavazás során dönthetnek is a képviselők. Az így megszületett döntéseket a polgármester figyelembe veszi a döntéshozatal során.

Pintér Tamás arra is kitért, hogy a korábban említett munkaterv szerint a különleges jogrend időszaka alatt is ülésezik a testület, a sajtó képviselői számára azonban a szerdai volt az utolsó nyilvános ülés. Pintér Tamás elmondta, e megbeszélésekről hivatalos dokumentumot, azaz emlékeztetőt is készítenek majd. A megbeszélések pontos időpontjáról külön meghívót küldenek a képviselőknek.

A fentiek szerint a szerda délelőtti ülésen is egyfajta – mint a polgármester kiemelte – szimpátiaszavazás zajlott.

A korábban tervezett négy napirendi pontot támogatták a jelenlévő képviselők 14 igen szavazattal.