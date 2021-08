Különleges állat az év madara

A Magyar Madártani és Termé­szetvédelmi Egyesület néhány napja hirdette ki a 2022-es év madarát.

2022-es év madara szavazásnak a Sokszínű természet volt a mottója, és nemrégiben az is kiderült, hogy a legtöbb voksot a zöld küllő kapta, megnyerve ezzel a kitüntető címet. Ennek fényében az elkövetkezendő évben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a harkályféléket és az erdők madarait hozza majd közelebb az érdeklődőkhöz. Az elismerésért folytatott versengés során összesen 11 123 szavazatot adtak le. Ennek 23 százalékát a vörös gém kapta, így a dobogó harmadik fokára került, a voksolók 32 százaléka a kékbegyre szavazott, amivel ezüstérmes lett a különleges megmérettetésen. A győztes a zöld küllő lett, a szavazatok 41 százalékának köszönhetően végzett az első helyen, írja a feol.hu.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület összefoglalója szerint a 2022-es év madara gyakori harkályfélénk. Mindennapjait szívesen tölti ligetes erdőkben, fasorok között, városi parkokban, ártéri erdőkben vagy akár temetőkben is, ugyanakkor a zárt állományokat elkerüli. A zöld küllők számára a fő táplálékot a hangyák jelentik, de megeszik a fák kérge alatt rejtőző más rovarokat, azok lárváit és bábjait is. Akár a földön ugrálva is szembejöhet velünk valamely kedvelt élőhelyén, hiszen rendszeresen kutat élelem után a talajon is. Állandó madár, nem költözik, viszont a téli hónapokban kóborolhat. A zöld küllők költési helyükként önmaguknak készítenek odúkat, amiket akár több évig is használnak. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tájékoztatása alapján 2014 és 2018 között a hazai fészkelőállomány 15 és 17 ezer párra tehető, ez a szám pedig növekedést mutat. A zöld küllő Magyarországon védettnek számít, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Azt, hogy az egyesület milyen módon kívánja közelebb hozni a harkályféléket és az erdők madarait az érdeklődőkhöz, arról januárban tájékoztatják a nyilvánosságot, ekkor mindenki megismerheti a 2022 év madara program részleteit.