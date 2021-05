Kulcskérdés a közszolgáltatás: víz, csatorna, építési szabályzat

A közösségi médiában számtalan kérdés merül fel a lakosság alapvető szükségleteit kielégítő infrastruktúráról. Ezek közül a kulcsiakat leginkább foglalkoztatókra kerestük meg a válaszokat.

A település polgármesterét, Jobb Gyulát a csatornázással, az ivóvízhálózat bővítésével és a helyi építési szabályzattal kapcsolatban kérdeztük meg a lakosság felvetései alapján.

A csatornázási munkák április 28-án a véghajrához értek

– A csatornázási munkákkal elérkeztünk a véghajrához. Április 28-án átadták a kulcsiaknak, így szó szerint az asztalomra került a projekt megvalósulási tervdokumentációja. Ezzel egy jelentős végponthoz értünk Kulcson. Az iratanyag szakmai felülvizsgálatát a leendő szolgáltató, a DRV Zrt. fogja majd hivatalból elvégezni.

– Óriási kompromisszumkészségre, bölcsességre és türelemre volt szükség a csatorna megvalósulásához a kulcsi lakosság részéről, amelyről már többször tanúbizonyságot tettünk. Ezt hitelesen tudtam képviselni és ennek eredményeként a leendő üzemeltetővel, az előbb említett DRV Zrt.-vel szerződést tudtunk kötni Kulcson, ami a mai közélet példáiból kiindulva nem is olyan egyértelműen egyszerű. Most már „csak” a rákötéseket kell hatékonyan levezényelni.

– Visszatekintve minden szegmensét megtapasztaltuk és végigéltük a csatornaépítésnek, magam kulcsiként és felelős vezetőként egyaránt. A csatornánk 2012-es tervek alapján készült el, véleményem szerint ha van hiányossága a csatornarendszerünknek, akkor pont ez az. Hiszen Kulcs olyan gyors ütemben fejlődik, aminek rengeteg szerteágazó körülménye van. Így például a mai viszonyok alapján biztos vagyok benne, hogy harminc-negyven százalékkal is több bekötés lenne. Persze ehhez hozzá kell tenni, hogy az akkori forrás keretei szigorúan meghatározottak voltak, és ahol mára már egyértelműek a feltételek, úgy mint lakók és ivóvíz, 2012-ben még sok helyen tervben sem voltak. Csak hogy egy konkrétumot is említsek, például a spanyol lakópark.

– Jelen állás szerint április 28-án az átadási-átvételi eljárás elindult. A DRV Zrt.-vel egyeztetve fogjuk a bekötések átvételét levezényelni, naponta mintegy negyven-ötven rákötést lehet tervezni. Nagyon fontos, hogy információim szerint még jelentős számú – megközelítőleg a bekötések fele – érintett lakó nem rendezte ezzel kapcsolatos csekkbefizetési és adminisztrációs kötelezettségét, kérem kedves lakótársaimat ennek mielőbbi pótlására.

– Képletesen a startzászló tehát a közvetlen rákötések elvégzéséről és az átvételhez a DRV Zrt. által levélben megküldött lakossági tájékoztató lesz. Az üzemeltető hivatalos átvételekor információim szerint a lakosságnak nem csak a bekötés tényéről kell majd nyilatkoznia, de két, vízvédelemmel összefüggő kérdőívben is kérik majd a véleményünket. Az üzemeltető részérő Hadol Edina, az önkormányzatunk részéről Sági Richárd műszaki előadó lesz a lakossági kapcsolat. A hivatal műszaki szakemberének elérhetősége, ahol majd lejelenthető lesz a rákötés és az átvételhez időpont kérhető: 70/636-5217-es telefonszám. A zökkenőmentes és várakozásaink szerint tervezhetőbb rákötési folyamathoz kidolgoztunk egy online rendszert is a rendezvények, színházak jegyvásárlásaihoz hasonlóan, amely a Kulcsi Krónika online felületén, a www.kulcs.org címen lesz elérhető, ahol bárki online is regisztrálhat majd és nyomon követheti a csatornabekötéseket – tájékoztatott Jobb Gyula. A továbbiakban a vízbekötésekről így nyilatkozott:

– Településünkön óriási építkezési kedvet tapasztalunk, ennek megfelelően számos területen el vagyunk maradva az alapvető közművek létesítésével, amelyeket minden lehetőséget megragadva pótolni fogunk. Első ütemben 60 millió forint elnyert forrással tudunk gazdálkodni a céljaink megvalósítására. Az ivóvízgerinc kiépítése 40 ezer forint plusz áfa költséggel jár méterenként. Kulcson három településrész van, amely érintett az ivóvízrendszer hiányával. Az északi részen az Adonyi út környéke, délen a Virághegyi és a Határ utak egy része és a spanyol lakópark területe, amelyet külön kell kezelnünk bizonyos szempontok alapján. A leírt szakaszok ivóvízhálózati kiépítésének a költsége 183 millió forint plusz áfa. Szintén nagyon fontos információ, hogy a vízbekötéshez a lakóknak közmű-hozzájárulási díjat, 200 ezer forintot kell befizetni, amelyek beérkezésével a lakosság is gyorsítani tudja a projekt megvalósulását. Továbbá az akna elkészítése az ingatlantulajdonos feladata, annak átvételéhez szintén a DRV Zrt. jóváhagyása szükséges majd. Véleményünk szerint az említett minden területen indokolt az ivóvízhálózat bővítése, hosszú távon kifejezett célom, hogy önkormányzatunk ezt megvalósítsa. De mérlegelnünk kell, hiszen a jelenleg rendelkezésre álló források most nem elegendőek az összes terület vízhálózatának kiépítésére. A szempontok, amelyek alapján dönteni fogunk: az igénylők száma és a kiépítés irányköltsége. Fontos információ, ami befolyásolja a vízhálózat építését, hogy a DRV Zrt. műszaki követelménye, hogy körbe kell hogy érjenek a rendszerek, nem lehet utcarészeket kihagyni. Ezek alapján a Csalogány és a Cinke utcákban valamint a Rigó közben a rendeletünknek megfelelően a vízbekötés az ott élő lakosság több mint ötvenegy százalékát érdekli, és ezzel együtt igényli a víz bekötését. Tájékoztatásként elmondom, hogy a Radicsa, a Kőbánya utcákban is közel vannak a szükséges igénylésszámhoz. Azonban a Határ és Virághegyi utcák ellátatlan szakaszain messze elmaradtak az igények az ivóvízvezeték megépítéséhez szükségestől. A spanyol lakópark területén az előbbiektől teljesen eltérő, speciális problémával küzdünk. Ugyanis azon a területen van egy feltárandó, évekkel ezelőtt elkészült rendszer, amely a DRV Zrt. vizsgál majd felül, hogy alkalmas-e az ivóvíz­ellátásra. A Rácalmási, a Kecset, a Molnár Jenő és a Kotlán utcák bizonyos részein jelenleg szintén nincs ivóvíz. Ezeket is tervezzük a közművel ellátottá tenni, de erre majd egy következő fordulóban tudunk sort keríteni.

– Mind a két tárgyalt, nagy jelentőségű témát is pozitívan befolyásolja, hogy településünk új helyi építési szabályzata kétéves munka eredményeként elkészült. A szabályzat részletei a www.kulcs.eu oldalon megtalálhatóak – tájékoztatott Jobb Gyula, Kulcs település polgármestere.