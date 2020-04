Kritériumok, ellenőrzések

Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs szerdai tájékoztatóján elmondta, hogy folytatódik az országban található szociális intézmények ellenőrzése. Ezeknek a bejárásoknak a során kiemelten vizsgálják az adott intézményben az egészségügyi ellátást, a dolgozók felkészültségét, a védőeszközök, fertőtlenítő anyagok meglétét és esetleges fertőzés esetére az izoláció biztosításának lehetőségét. Nem hivatalos információink szerint ezt az ellenőrzést hamarosan Dunaújvárosban is megtartják.

Tehát azokat a tárgyi, személyi feltételeket ellenőrzik, amelyek a járvány­ügyi intézkedések végrehajtását szolgálják. Nézzük részletesebben, melyek is ezek a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az Európai Betegség-megelőzési és Járványügyi Központ idén március 31-én kelt iránymutatásának részletei alapján. Mindenekelőtt érdemes rögzíteni itt is a következő hivatalos álláspontot, amelyet a koronavirus.gov.hu hivatalos, koronavírus-témával foglalkozó tájékoztató portálján is olvashatunk: „Az idősotthonok többségükben önkormányzati, esetleg egyházi, civil vagy magánfenntartásúak. A fenntartóknak különösen nagy a felelősségük a járványügyi intézkedések szigorú betartásában és végrehajtásában.”

Tilalmak és adminisztratív feladatok

A bentlakásos szociális intézményekben március eleje óta látogatási tilalom van érvényben, majd kijárási és felvételi zárlatot is elrendelt az országos tiszti főorvos. Az intézmény összes bejáratánál tájékoztatót kell kihelyezni, hogy Magyarországon jelenleg általános látogatási tilalom van érvényben ezekben az intézményekben. A szabályozás kimondja, hogy minden intézményben létre kell hozni egy csoportot, vagy legalább ki kell jelölni egy személyt, aki az adott intézményben a Covid-19 fertőzések megelőzésével, illetve az esetlegesen kialakuló járványokkal összefüggő feladatokért felelős. Előírja, hogy e csoport vagy személy feladata az is, hogy ismerje és kövesse a Covid-19 fertőzésekkel/járványokkal kapcsolatos mindenkor érvényes országos eljárásrendet, és annak alapján helyi eljárásrendet állítson össze, amelyet az országos iránymutatás módosításainak megfelelően szükség szerint módosít. Továbbá szintén ennek a személynek vagy csoportnak kell biztosítani, hogy minden dolgozó megkapja a szükséges infekciókontroll-képzést, beleértve a kézhigiénére és az egyéni védőeszközök használatára vonatkozó gyakorlati oktatást. Biztosítania kell továbbá a megfelelő kézfertőtlenítő-szerek, egyéni védőeszközök rendelkezésre állását, a takarítási, fertőtlenítési és hulladékkezelési eljárások intézményi felmérését, és hiányosságok esetén a szükséges eljárások bevezetését. Gondoskodni kell arról, hogy az intézményben dolgozó, illetve oda belépő valamennyi személy megfelelő kézfertőtlenítést végezzen (kézmosás meleg vízzel és szappannal, vagy alkoholos kézfertőtlenítő-szer használata) és ügyeljen a köhögési etikettre. Külön ki kell jelölni a kizárólag a gyanús vagy megerősített Covid-19 esetek ellátásában részt vevő dolgozókat a Covid-19 fertőzés többi ellátottra/gondozottra való átterjedésének megelőzése érdekében.

További óvintézkedések

Az idősek otthonaiban most különösen fontos a felületek és a környezet rendszeres takarítása és fertőtlenítése. Ennek során a szokásos, a vírusok ellen hatásos kórházi tisztító-, illetve fertőtlenítőszereket kell alkalmazni. A hulladékkezelésben részt vevő dolgozóknak egyéni védőeszközöket kell viselniük. Minden, a betegek környezetében keletkező hulladék fertőző egészségügyi hulladéknak minősül, és az ennek megfelelő kezelendő. Ha fennáll a koronavírus-fertőzés gyanúja, vagy már beigazolódott a fertőzés, de a tünetei alapján nem igényel kórházi ellátást a gondozott, akkor az idős otthonon belül kell elkülöníteni egyágyas, komfortos szobákban. A mosdatást, fürdetést, WC-használatot az erre a célra elkülönített helyiségben kell biztosítani. Ha több ilyen beteg van, akkor lehetőleg külön részleget kell számukra létesíteni, lehetőség szerint kijelölt ellátó személyzettel. A szociális intézmények ellenőrzése során biztosan vizsgálják, hogy az adott intézmény megfelel-e ezeknek a szempontoknak, amennyiben pedig koronavírussal megfertőződött beteg is lakik az intézményben, akkor még egy sor kritérium meglétét is ellenőrzik.