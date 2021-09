Közösen ünneplik meg az évfordulót

Több mint negyedszázada – 1995 májusában – a Fe­jér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Dunaújvárosi Városi Kamarájaként kezdte meg működését a Dunaújvárosi Kamara, amely mára már az összesen négy, önálló városi szinten szerveződő hazai gazdasági kamara egyike. Ezt a szép évfordulót is megünnepelendő szeptember 14-én évfordulós ünnepséget tart a helyi kamara a Bartók színházban. Ennek alkalmából beszélgettünk a helyi kamara elnökével.

Ezt ne hagyja ki! Tízmilliók jutnak Jakab verőlegény „szimpatizánsának”

Králik Gyula elmondta, hogy a pandémia miatt több, már hagyományosnak mondható rendezvényük is elmaradt, a helyi kamara fennállásának 25. évfordulóját is csak idén, egy évvel később tudják megünnepelni. Viszont erre a jeles évfordulóra egy könyv kiadásával is készültek, illetve az ünnepség keretén belül átadják azokat a díjakat, amelyeket az iparkamarán belül évente megtesznek, sőt idén egy új elismerés is gazdákra talál.

Ezen a jubileumi ünnepségen adják át az Aranykoszorús Mester címeket. Ezzel azoknak a helyi mestereknek a munkáját, szakmai életútját ismerik el, akik 30 éve kiemelkedően magas szakmai színvonalon, erkölcsi és szakmai példamutatással végzik tevékenységüket, munkásságuk során pedig meghatározó és példamutató módon járultak hozzá a térség gazdasági fejlődéséhez, a tanulóképzéshez és a szakmai utánpótlás neveléséhez.

Az év eleji vállalkozók bálján került volna sor az Év dunaújvárosi vállalkozása 2020 elnevezésű díjak átadására, de ez a rendezvény a pandémia miatt elmaradt, így a díjakat most adják majd át. Az elismerést a helyi kamara azzal a céllal hozta létre, hogy általa elismerje a térségben kimagaslóan gazdálkodó, példamutató eredményeket elérő, a város gazdasági fejlődésében szerepet játszó vállalkozásokat.

A Dunaújváros Vállalkozásaiért Díjat a helyi kamara a 25 éves évfordulóhoz kapcsolódva alapította, azzal a céllal, hogy elismerje azon személyek tevékenységét, akik a kamara alapításától kezdve részt vettek az elnökség munkájának segítésében és a mai napig aktív szerepet vállalnak a kamarai működés eredményességének megvalósításában. Mint megtudtuk, kifejezetten erre az alkalomra készíttettek egy plakettet Friedrich Ferenc Munkácsy-díjas szobrász-éremművésszel.

Králik Gyula elmondta, hogy az ünnepségre a díjazottakon kívül meghívták még azokat, akik az elmúlt 25 ­évben valamilyen vezető tisztséget töltöttek be a kamaránál, azokat is, akik több esztendőn keresztül valamilyen vezető beosztásban dolgoztak, illetve a küldötteket, akik a legmagasabb kamarai fórumot látják el, illetve az országos kollégiumokba delegált kollégákat.

A díjátadók után következik majd az ünnepélyes könyvbemutató, amit gálavacsora követ. Králik Gyula hangsúlyozta, hogy az ünnepi programon túl ez az összejövetel azért is hasznos lesz, mert régen tudtak összegyűlni ilyen létszámban a kamarai tagok, s ezúttal mindenkinek lesz módja beszélgetni, eszmét cserélni a kollégákkal.

1995. május 29-én jött létre a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Dunaújváros Városi Kamarája ­(FMKIK-DVK). Elnöke akkor Fejes László lett. Az önálló Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara 2000. október 4-én alakult meg.