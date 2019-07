Középpontban a családpolitika, a gazdaságvédelmi akcióterv és a helyhatósági választások

A Bálványosi Szabadegyetem és Diáktáborban az egyik elhunyt alapítóról, Lőrincz Csabáról elnevezett sátorban két egymást követő program is érdekfeszítőnek bizonyult, hiszen a gazdasági diskurzust az októberi helyhatósági választásról tartott beszélgetés követte.

Varga Mihály pénzügyminiszter a tőle megszokott éles pontossággal beszélt a platformpartnerek Bacsa György, a MOL-csoport stratégiai és üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója és Mátis Jenő, az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Választmányának elnöke társaságában arról, hogy bár egyeseknek nem tetszik, de szakítani kell végleg azzal a nemzetgazdaságra is káros mentalitással, hogyha nem működik egy vállalkozás, akkor bedöntik, vagy mindent kivéve belőle, csődbe viszik.

A duol.hu-nak nyilatkozva az ország közelmúltban elfogadott költségvetéséről is beszélt:

– Egy gazdaságvédelmi akcióterv kereteihez is illeszkedik a jövő évi költségvetés. Alapja azonban a családok támogatása, hiszen az a célunk, hogy a demográfiai tendenciákat megfordítsuk Magyarországon és több gyermek szülessen, többen merjenek gyermeket vállalni. De emellett, mint pénzügyminiszter mondhatom, hogy a gazdaságvédelmi része is nagyon erős, hiszen egyrészt adócsökkentéseket tartalmaz, másrészt pontosítottuk azokat a szabályokat, amelyek az adójóváírást teszik lehetővé, vagy az adóelőlegfeltöltési periódust módosítják. Jelentős összegeket fordítunk infrastruktúra fejlesztésére, pótlására is és támogatásokkal is ösztönözzük például a munkásszállók építését.

– Miniszter úr, ezek mind azt jelzik, hogy a gazdaság élénkítése vonzza a folyamatos külföldi befektetőket, a hazait támogatja… Valóban jönnek a befektetők?

– Nem szabad megállni. Az első negyedévben Európai Unió legmagasabb növekedését produkálta Magyarország, de nem szabad tétlenkedni, mert nyilván a gazdasági ciklusok váltakoznak. Nekünk azt kell megteremtenünk, hogy hosszútávon egy folyamatos növekedése legyen a gazdaságnak.

– Dunaújvárosban alig van év, hogy a Dunaferr ügye ne kerüljön terítékre…

– A vasmű jelenleg magántulajdonban van, s a Magyar Kormányban lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk azért, hogy hosszútávon biztosított legyen ennek a gyárnak a működése. Azt szeretnénk, ha a tulajdonosok partnerként tekintenének a magyar kormányra. Olyan partnerként, aki abban érdekelt, hogy lehetőleg minél nagyobb létszámú foglalkoztatás valósuljon meg. A cégnek pedig legyen olyan célja, jövőképe, amihez a magyar kormány is tud csatlakozni. Nagyon bízom benne, hogy van nekik ilyen.

ÉLETÜNK A LAKÓHELYÜNK! – októberre hangolva

A közcímben szereplő hívómondattal zajlott az a megszervezett panelbeszélgetés, amelyen Kósa Lajos, a Fidesz kampányfőnöke, Bagdy Gábor, Budapest pénzügyekért felelős főpolgármester-helyettese, Kovács Péter, Budapest XVI. kerületének polgármestere és Karsay Ferenc, Budapest XXII. kerületének polgármestere vett részt Zsigmond Barna Pál, a Fidesz országgyűlési képviselőjének moderálásával.

Az itt-ott valóban „karcos beszélgetés” lényegét mégis Kósa Lajos ragadta meg két sikeres választás eredményével a hátunk mögött.

– Az októberi önkormányzati választásokhoz közeledve egyre erősödik a kampány. Hogyan vélekedik erről?

– Az egész önkormányzati választás kormánypárti kampányfőnökeként nekem minden településen ott kell lennem, ez a lényege! Nyugodtan mondhatom, hogy a legfontosabb választás az önkormányzati választás, hiszen közvetlenül rólunk szól, a városunkról, a falunkról, a településünkről, az életünkről, annak minőségéről, a családunkról, lehetőségeinkről. Mindenkinek nagyon meg kell fontolni, hogy kire, kikre bízza a városát, mert öt évig az lesz a polgármester. Pillanatnyi benyomások, érzések ne vezessék a kezünket. Fontoljuk meg ki, mire készül. Az ellenzék arra készül, hogy elfoglalva egy várost, a kormány ellen akar harcolni. Harcolni akar, nem építeni. Mi arra készülünk, hogy építsünk, hogy legyenek otthonosak, jó legyen ott élni, ott legyen a munkahely, az iskola, az ellátás… A lényeg, hogy aki a békés gyarapodást, boldogulást szeretné látni, az a kormánypártokra szavazzon. Aki háborúzni akar a kormány ellen, az szavazzon az ellenzékre. Ilyen egyszerű.

– Hogyan látja ezt Dunaújváros tekintetében??

– Dunaújváros egyike a magyar nagyvárosoknak és a magyar ipar egyik fellegvára. Nem közömbös, hogy a város mennyire sikeres, mennyire boldogul, vagy sem. Azt gondolom, hogy amit a város Cserna Gábor polgármester vezetésével elért, azt kellene megtartani és folytatni. Azok a programok, amit a magyar kormány által a Modern Városok programban megvalósít és meg fog valósítani, ezek mind jók, előre viszik a várost. Az ellenzéktől meg korábban is csak az acsarkodást hallottuk, egyfajta kaméleon-előadásban, hiszen az országgyűlési választásokon egy jobbikos politikus győzött, csak nem lehet tudni, hogy a Jobbik most radikális, antiszemita, cigány ellenes jobboldali párt, vagy egy kriptobolsevik, internacionalista képződmény, vagy a kettőnek valami egyvelege. Ez elég bizonytalan. Ennek egy pandantja lenne az ellenzéki összefogás, ahol is megint fű, fa, virág, ami összehozhatatlanok, mert csak a hatalom és a pénz motiválja őket, ezért akarnak indulni. Ha a város rendszerváltás utáni fejlődését megnézzük, akkor pont a balliberálisok voltak azok, akik teljesen hazavágták: az elhibázott privatizációs programmal, a vasmű eladásával. Persze eközben meg pont az a Jobbik harcolt látszólag a legjobban, s követelte a felelősségre vonást ebben az ügyben azoknál, akikkel most épp összeborultak. Hogy ezeknek, mi a szándékuk, na ember legyen a talpán, aki ezt kihámozza. Szerintem, Dunaújváros ettől többet érdemel. Nagyon komoly munka az, ami a dunaújvárosiakra vár. Én azt gondolom, hogy az építkezést vivő, azért tevő embert önöknél Cserna Gábornak hívják és az ő csapatát.

Minden város esetében érdemes hinni a lokalitásban és abban, hogy a lokálpatriotizmusnak van jelentősége, megtalálni azokat a dolgokat, amikhez kötődnek az emberek. Ez lehet a kultúra, vagy a sport, de bármi más is. Az újonnan fejlődött városoknak is lehet identitása, sőt kell is, hogy legyen! Dunaújvárosban is minden adottság megvan hozzá.