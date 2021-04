Közeleg az idei, ezúttal nem hagyományos óvodai beiratkozás határideje

Itt az óvodai beiratkozások ideje. Minden intézmény hangsúlyozza, hogy tekintettel a veszélyhelyzetre, nem hagyományos módon történik a felvételi eljárás. Most a jelentkezési lapokat nem személyes ügyintézés során, hanem online, vagy papíralapon központi gyűjtő dobozba helyezve kell leadni.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Amíg a bölcsőde kimaradhat a kisgyerek életéből, addig a hivatalos állásfoglalás alapján hároméves kor után lehet és kell járni óvodába.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül, azaz 2021. november 1-ig betölti. Persze ehhez az is kell, hogy az óvoda rendelkezzen elegendő férőhellyel. Ha tehát már muszáj visszamenni dolgozni, és a gyermeket már nem akarjuk bölcsődében elhelyezni, megoldható az óvodai beíratása, de ennek részleteiről tájékozódni kell.

Abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti a gyermek, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez tehát olyan fontos kötelezettség, amely a 2018. szeptember 1-je előtt született gyermekekre vonatkozik, ha még nem járnak óvodába. Ha nem gondoskodunk a csemete óvodai beíratásáról, szabálysértést követünk el, és akár pénzbüntetést is kaphatunk.

A kisgyereket elsősorban a lakóhelyhez tartozó óvodába kell beíratni. Bár a szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják, de csak a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

A külön élő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben, így az óvodai beiratkozást illetően is közösen gyakorolják jogaikat. Még akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve persze, ha a gyermekétől külön élő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. Ezért a jelentkezésnél egy nyilatkozat is szükséges ezzel kapcsolatban.

Ha a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, legkésőbb 2021. június 4-ig írásban értesíteni kell az Oktatási Hivatalt és az óvodavezetőt is.

A beíratásoz szükséges: jelentkezési lap, a nyilatkozat – szülői felügyeleti jogról – és bölcsődei, vagy orvosi vélemény az óvodaérettségről.