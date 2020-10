Közeledik a lock down

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020. 10. 22. – 226. nap

Reggelente robotként indulok a műterembe, hazafelé bevásárolok, majd az estéket otthon töltöm. Ez egy igazi ingerszegény időszak. A Covid előtt szinte minden hétvégén elutaztam valahova, London, Párizs, Madrid, ahol éppen volt valami látnivaló. Állandóan pörgettem az internetet a telefonomon, és vadásztam az izgalmas kiállításokra, koncertekre, vagy éppen egy repülőjegyre hogy meglátogassak valahol egy régen látott barátnőmet. Szerintem még legalább fél évig nem fogok utazgatni, és nem is emlékszem hogy mikor láttam legutoljára egy jó kiállítást. Ezekben a napokban legfőképp temetkezési vállalatok reklámjai jelennek meg kéretlenül a telefonomon navigálás közben: “nem is tudja hogy ilyen olcsó tud lenni egy temetés!” vagy “ nem is tudja milyen olcsó a kremálás!”. Sokkal jobban örülnék, ha ismét utazási reklámokat nézegethetnék…

Az olaszok a Karácsonyt általában a családjukkal töltik, és miután rengeteg déli fiatal tanul, vagy dolgozik északon, lassan aktuálissá válik számukra a hazautazás megtervezése. Egyre többjüknek szúr szemet, hogy az előző évekkel ellentétben, nem lehet vonatjegyet vásárolni december 12 utáni időpontra. Megkezdődött a találgatás, hogy vajon mit tudhatnak a nagy közlekedési vállalatok , amit mi nem: lock down? Ismét lezárják a régiókat, vagy nem hagyhatjuk el a városunkat? Mint kiderült, a kormány információi alapján képtelenek több hónappal előre tervezni, és próbálják húzni az időt, hogy minél kevesebb veszteség érje őket a jövőben.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 169302. Az elmúlt huszonnégy órában 16079 az új fertőzött, közülük 4125 (25,7%) Lombardia régióban van.

9694-en (+637 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 992 (+66) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 158616-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 259456-an gyógyultak, közülük ma 2082-en.

Az elhalálozottak száma 36968, közülük a mai napon 136-an hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 465726.

A fertözöttek száma 3,6%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 170392 teszt által 16079 fertőzöttet azonosítottak, a járvány gyorsulása az elmúlt két hét adatain keresztül könnyen követhető:

okt. 21-én 177848 teszttel 15199-et,

okt. 20-án 144737 teszttel 10874-et,

okt. 19-én 98862 teszttel 9338-at,

okt. 18-án 146541 teszttel 11705-öt,

okt. 17-én 165837 teszttel 10925-öt,

okt.16-án 150377 teszttel 10010-et,

okt. 15-én 162932 teszttel 8804-et,

okt. 14-én 152196 teszttel 7332-t,

okt. 13-án 112544 teszttel 5901-et,

okt .12-én 85442 tesztettel 4619-et,

okt. 11-én 104658 teszttel 5456-ot,

okt. 10-én 133084 teszttel 5724-et,

okt. 9-én 129471 teszttel 5372-t,

okt. 8-án 128098 teszttel 4458-at,

okt. 7-én 125314 teszttel 3678-at,

okt. 6-án 99742 teszttel 2677-et.

Az országos tesztarány 9,4% ( minden 100 tesztből 9 pozitív).

Lombardiában ma este 11-kor lép életbe a kijárási tilalom, péntektől Lazio (Róma) és Campania (Nápoly) régió is csatlakozik.

A másfél millió lakosú Szardínia sziget 48 órán belül lock down-ba kezd. A 15 napra tervezett “stop and go” alatt a sziget lezárja a reptereket, kikötőket, és bezár mindent ami nem elsődleges létszükséglet. Csak az élelmiszerbolt, a gyógyszertár és az újságos folytathatja tevékenységét.

Giuseppe Conte miniszterelnök egy héttel ezelőtt még kizárta a egy újabb országos lock down lehetőségét, ma már meghúzta a határvonalat. Ha az intenzív osztályon kezelt betegek száma (ma 992) eléri a 2300-at, újra kell gondolni a lock down lehetőségét. Az elmúlt huszonnégy órában 66-an kerültek az intenzív osztályra, és egy kis matekkal könnyen kiszámíthatjuk hogy mennyi időt vehet igénybe amíg megtelik a fent maradó 1308 hely.

Hétfőtől Lombardiában a középiskolások online fogják folytatni a tanulást, de a polgármester és az oktatásügyi miniszter még alkudozni próbál, szerintük az iskolát kellene utoljára bezárni.

Kacziba Andi