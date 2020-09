Közel kétszáz rácalmási gyerek várja a hétvégi teszteredményt

Pénteken zárva volt a rác­almási Manóvár Óvoda és Bölcsőde, mert közvetett személyi kapcsolódást találtak egy koronavírusossal. A hír hallatán felkerestük a rácalmási polgármestert, Schrick Istvánt, hogy megkérdezzük a tényekről.

A kisváros vezetője épp munkamegbeszélést tartott, és a kialakult helyzetről egyeztetett dr. Györe Andrea jegyzővel és az érintett intézmény vezetőjével, Pálinkás Tibornéval.

Mint elmondták, szeptember 3-án kapták a tájékoztatást dr. Földi Ágnes gyermekháziorvostól, hogy az óvodában koronavírus-fertőzés veszélye van, bár csak közvetett személyi kapcsolódás, de bizonyítottan pozitív teszteredmény támasztja alá az információt. A Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi osztályáról a járási tiszti főorvos, Dózsáné dr. Sasvári Ildikó javaslatára a pénteki napon zárva tartották az intézményt.

A koronafertőzött közvetlen közelében, a szűk családjában élő, az intézménnyel közvetlenül kapcsolatban álló személy tesztelésének eredménye dönti majd el, hogy hétfőtől mehetnek-e újra a rácalmási legkisebbek a Manóvárba. Ha koronavírussal fertőzött a közvetlen kontakt, akkor a rácalmási óvoda és bölcsőde hétfőtől előre láthatólag két hétig nem tud gyermekeket fogadni, zárva tart.

– Az óvodai és bölcsődei csoportok mindegyike zárt közösségimédia-fórumokkal rendelkezik, hiszen a pandémia első hulláma alatt ezeken keresztül tartottuk a gyerekekkel és szüleikkel a kapcsolatot. Itt szinte azonnal értesítettük a szülőket a kialakult helyzetről, és folyamatosan tájékoztatjuk őket a legfrissebb információkról. Ha elkészül az a bizonyos teszt, amint lehet, már hétvégén, első kézből kapnak tőlünk tájékoztatást az oviba és bölcsibe járó gyermekek családjai. Hiszen telt házzal kezdtük a nevelési évet, százötven gyermek jár az óvodába és harmincöt kisded a bölcsődébe. Természetesen tudjuk pótolni a hiányzást, hiszen a járvány alatt is bebizonyítottuk ezt. De nem ez a cél.

Intézményi szinten minden óvintézkedést megtettünk: több bejáratot jelöltünk ki, kevesebb szülőt engedünk be egyszerre, maszkot kell viselnie mind a szülőknek, mind a dolgozóinknak találkozáskor, gyakran fertőtlenítünk, és a fertőtlenítő kézmosást is preferáljuk. Most az átlagosnál is fontosabb a felelősségteljes viselkedés a szülők részéről is, mert adott esetben közel kétszáz másik gyermek és családjaik sorsát is befolyásolhatja egy nem átgondolt döntés. Lázas, náthás, köhögős, levert, hányós, hasmenős gyermeknek otthon kell maradnia – mondta el Pálinkás Tiborné, a Manóvár Óvoda és Bölcsőde vezetője.

A felelősségteljes viselkedés fontosságát hangsúlyozta a hét elején Müller Cecília is. Mint mondta, az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedik az új koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, és az látszik, hogy most inkább a fiatalok körében terjed a vírus – mondta az országos tiszti főorvos az MTI-nek. Mint mondta, a fiataloknál talán nem tudatosult, hogy megbetegedhetnek, kevésbé érzik a fertőzés veszélyét, hiszen a betegség tünetei náluk enyhék, vagy nem is jelentkeznek, a vírust ugyanakkor továbbadhatják.

Az országos tiszti főorvos hangsúlyozta, az emberek felelősségteljes magatartásával megakadályozható, hogy azokat az országos intézkedéseket, amelyek „tavasszal nagyban gátolták az életünket”, ne kelljen újra bevezetni.

A koronavirus.gov.hu portál szerdai tájékoztató adatai szerint 365 magyar állampolgárnál mutatták ki újonnan a fertőzést, meghalt három idős ember, az aktív fertőzöttek száma 2100.

– Érthetőek a közösségimédia-fórumokon olvasható, helyenként kétségbeesett hozzászólások. Tudjuk jól, hogy elfogytak a szabadságok, és ahol távol vannak a nagyszülők, ott a gyermekfelügyeletet nem tudják megoldani a szülők. Szeretném leszögezni, csak akkor lesz az intézmény bezárva, ha kötelezővé teszi a hatóság. A hír ismeretében lakóink érdekében is elővigyázatosak vagyunk, azonnal megrendelte önkormányzatunk az óvoda és bölcsőde, sőt még a háziorvosi rendelő gyermekorvosi részének a fertőtlenítését, és még a járvány első hulláma után, azaz május végén leteszteltük mind a száz dolgozónkat, köztük a harminckét, óvodában és bölcsődében tevékenykedőt is – hangsúlyozta Schrick István polgármester.

Ha a közvetlen kontakt bizonyítottan pozitív lesz, közel kétszáz gyereknek és szüleiknek kell négy nappal a nevelési év megkezdése után két hétig ismét otthon maradnia.

Szerettük volna megkérdezni a járási tiszti főorvost, ­Dó­zsáné dr. Sasvári Ildikót arról, hogy ebben az esetben kötelező járványügyi zárlatot, azaz karantént rendel-e majd el a gyerekeknek, vagy csak önkéntesen otthon kell maradniuk. Azonban a főorvos asszonnyal elfoglaltsága miatt egyelőre nem tudtunk beszélni.