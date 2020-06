Közel hárommilliárd forint jut a településekre

Miközben az európai sajtó válságról és gazdasági visszaesésről cikkez, Magyarországon az emberek mindennapjait jobbító beruházásokra folyamatosan érkeznek a sok százmilliók.

Székesfehérvár

Ezermilliók azonban csak időnként. Ezért is volt különleges a tegnap délelőtt a megyeházán megtartott tájékoztató, ahol Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke irodájában fogadta a sajtó munkatársait. – Nem szoktunk bejelenteni minden egyes pályázatot – vezette föl a megyei közgyűlés első embere a hírt, hogy ezúttal 14 település összesen 2,8 milliárd forintot kapott településfejlesztésre. – Olyan TOP-forrásokról van szó, amelyek már plusz források – emelte ki Molnár Krisztián, utalva rá, a közel hárommilliárdos fejlesztési forrás odaítéléséről az irányító hatóság, a Pénzügyminisztérium a megye eredményes tevékenysége következtében hozott döntést. Elmondta: minden esetben olyan fejlesztésre kértek újabb forrást, amely a Fejér megyei településeken élő emberek életminőségét javítja. A 14 nyertes pályázat egyike esetében már szerdán megtörtént a feltöltés, az összes többinél pénteken reggel került az elektronikus rendszerbe a támogatás.

A támogatások összesen négy jogcímen, óvoda- és bölcsődefejlesztésre, turisztikai fejlesztésre, felszíni csapadékvíz-elvezetésre és útfejlesztésre érkeztek. Csak az első jogcím alatt másfél milliárd forintot kapott a megye. Ebből bölcsődére Nádasdladány 111, Iváncsa 64, Mány 105, Szár 33, Sárkeresztúr 123, Daruszentmiklós 27 és Etyek 642 milliót kapott. Utóbbi település az, ahová a támogatás már szerdán megérkezett. Sukoró 399 milliójából a bölcsődén túl óvodai infrastruktúrát is fejlesztenek. Turisztikai jogcímen Mór 276 millió forintot kapott a Lamberg-pince felújítására. Vízelvezetés jogcímen összesen félmilliárdos forráshoz jutott a megye. Ebből Bakonycsernyére 360, Iváncsára 60, Igarra 48, Daruszentmiklósra pedig 51 millió forint érkezett. Az útfejlesztési jogcímen megítélt 539 millió forintból a Zámoly és Csákvár közötti útszakasz felújítása történik meg, egészen Csákvár túlsó végéig bezárólag.

A 14 projektből Molnár Krisztián néhányról részletesebben is szólt. Elmondta, a Csákvárt is magában foglaló útfejlesztés során egy nagyobb felújítás középső üteme valósul meg, a tervek szerint még a tél beállta előtt. A beruházás egésze a bicskei körforgóig érve válik teljessé a jövőben. A móri Lamberg-pince esetében a település egy patinás értéke menekül meg az építmény környezetét is érintő felújítás során. A másfél milliárdos bölcsődei projekt a vidék növekvő gyermekszámát szolgálja ki. A Sukorón megvalósuló 3 szintes bölcsőde- és óvodaépület kivitelezési közbeszerzése nyár végén, kora ősszel kezdődhet.