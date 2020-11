Közel félmilliárd forint forrás a kulcsi célokra

A helyi általános iskola épületének bővítésről és a hajóállomás turisztikai fejlesztésének támogatásáról érkezett jó hírek után most újabb négyszázmillió forintot kap a kormányzattól a Dunaújváros közeli kis település a céljai megvalósításához.

A négyszázmillió forintot is meghaladja az a forrás, amelyből a település öt témában valósíthatja meg fejlesztési elképzeléseit. Jobb Gyula polgármestert kértük meg, hogy részletesen tájékoztassa olvasóinkat.

– Rendkívüli örömhírt kaptunk, amikor a Magyar Közlönyben olvashattuk a november 11-i, 1746/2020. számú Kormányhatározatot, amiben az áll, hogy a szűkebb régióban Adony, Rácalmás és Nagyvenyim települések mellett Kulcs is támogatást kap. Esetünkben öt pályázatunk is forrást nyert – mondta el a polgármester, majd így folytatta.

– A részleteket tekintve a közlekedésfejlesztési feladataink támogatására 220 millió forint fog érkezni, amely támogatást útfejlesztésre, járdaépítésre és parkolóépítésre használhatjuk fel. Tehát az útjavítási munkák mellett a Rákóczi Ferenc utca és a református templom közötti szakaszon járda és vízelvezető rendszer épül majd, valamint az óvoda előtti parkolót is tovább bővítjük a közeljövőben. A közműfejlesztési feladatokra is kaptunk kormányzati segítséget, 60 millió forintot, amelyből egyes, még víziközmű nélküli belterületek közműfejlesztését tervezzük elkészíteni, nevezetesen az Adonyi út és a Virág hegyi településrész bizonyos területeit érinti majd. A közterület-fejlesztési feladatainkat is támogatandónak ítélte a kormány. Az erre a célra elnyert 49 millió forintból két további játszótér fog megvalósulni a kulcsi gyerekeknek: a spanyol lakóparknál, s kap majd újabb gyermekjátszóelemet a Bem utcában épülő felnőttfitneszpark és egy extrém pálya kialakítását is tervezzük. Hiszen a kamaszok szabadidejének hasznos eltöltéséhez is szeretnénk lehetőséget biztosítani majd – részletezte Jobb Gyula.

– A szociális feladataink megvalósításában is előre tudunk lépni, mert az ezzel a céllal benyújtott tenderünket is támogatandónak ítélték kormányzati szinten, és a rendelkezésünkre bocsátott 40 millió forint segítségével az úgynevezett Nap Háza és Hold Udvara elnevezésű ingatlan még nem önkormányzati tulajdonban lévő részének megvásárlásával és felszerelésével az idősek nappali ellátását szolgáló intézményt alakíthatunk ki. Ugyanakkor szintén egy régen és sokszor felmerülő lakossági igényre reflektálva szeretnénk megteremteni a 6-os főúton bonyolódó távolsági és a helyközi közlekedés össz­hangját is. Ezért elképzeléseink alapján a 6-os főút közvetlen közelében, a sportpálya mellé szeretnénk egy buszmeg­állót építeni. Erre a közlekedésfejlesztési feladatra most 44 millió 800 ezer forint segítséget ítéltek a településnek – mondta el a Jobb Gyula polgármester.

„Külön öröm számomra a régió többi településének sikere is”

– Valamennyi támogatási célunkat a lakosság széles körű véleménye és kívánsága alapján állítottuk össze hosszas, tervszerű munkával. Most több mint 413 millió forint pályázati támogatást nyertünk el, amely Kulcs életében óriási jelentőséggel bír. Külön öröm számomra a régió több településének a jelentős sikere is. Jómagam és minden kulcsi nevében szeretném köszönetemet kifejezni Magyarország Kormányának, dr. Galambos Dénesnek és ­dr. Dorkota Lajosnak a segítségért – emelte ki végül Jobb Gyula polgármester.