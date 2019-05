Közel egymilliárdból újul meg a Vasmű út

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata saját forrásból felújította a Vasmű út–Dózsa György út kereszteződése és a Kossuth Lajos utca közötti szakaszt. A kormány jelentős összegű – közel egymilliárd forintos! – támogatásával a munka folytatódhat, a Vasmű úton a Kossuth Lajos utca–Építők út közötti szakaszon teljes szélességben megújul az aszfaltburkolat – számol be az új beruházásról Cserna Gábor, Dunaújváros polgármestere.

A kormányhatározat birtokában már elkezdődtek a közbeszerzési eljárások. Ha minden előkészítő munka a tervezettek szerint halad, akkor még nyáron elkezdődhet a Vasmű út további, Építők útjáig tartó teljes felújítása, s az idén be is fejeződik – kezdte tájékoztatóját Cserna Gábor.

Pontosan ez mit tartalmaz?

– Az aszfaltburkolat teljes cseréjét, ami nem csupán a teljes felület cseréjét jelenti, hanem ahol szükséges, ott az útalapot is javítjuk. A szükséges helyeken az útszegélyeket is felújítjuk. De további parkolóhelyek kialakítására is sor kerül, azáltal, hogy a párhuzamos parkolók helyett ferde parkolókat alakítunk ki.

Ez az úttest szűkítésével fog járni?

– Korántsem. Az úttest és a járda közötti fák által határolt „holtsávot” fogjuk a ferde parkolók számára igénybe venni. Így a valós járdaszélesség nem változik, de a fákat körülvevő, esztétikailag erősen megkérdőjelezhető kinézetű, fehérre festett betonteknőket megszüntetjük.

A Vasmű út járdája is elég elhanyagolt…

– Jó hír, hogy a járdarész is teljesen új díszburkolatot kap az említett szakaszon végig. Egy jó minőségű térkővel fogjuk az egész szakaszt leborítani, amelybe a főépítész tervei szerint színes mintázat is belekerülhet. Mindehhez az új burkolathoz új utcai bútorokat is vásárolunk. Sőt járdabővítés is tervezünk a Vasmű út középső részének egy szakaszán, itt a kandelábereket is ki fogjuk cserélni.

Mindez útlezárásokkal fog járni…

– Igyekszünk szakaszosan, sávszűkítésekkel megoldani a teljes felújítást, de mindezek ellenére minden bizonnyal torlódásokra kell számítani az építkezés idején. Éppen ezért kérem a közlekedők türelmét és együttműködését. Igyekszünk tervszerűen felújításokat végezni minden egyes városrészben, azonban tudomásul kell vennünk, hogy egy ütemben ilyen mértékű útfejlesztésre ritkán van egy városnak lehetősége. Nagyon köszönöm, hogy Magyarország kormánya számtalan külön forrás biztosításával is igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy városunk egyre szebb, élhetőbb és igényesebb legyen.