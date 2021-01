Kovafölddel kísérletezik a gazdaság – értékelnek

Elkezdődött az új év a Pentele Mezőgazdasági Zrt. számára is. Persze, mint tudjuk, a mezőgazdaságban nincs pihenő soha, csak a különböző szezonok érnek egymásba. Ami biztos: a földeken most nem dolgoznak a Pentele Zrt. munkatársai, de a tavaszi „rajtra” felkészültek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Márkli Jánossal, a Pentele Mezőgazdasági Zrt. ügyvezetőjével beszélgettünk arról, hogyan is kezdődött a 2021-es esztendőjük, illetve arról is, hogyan fejezték be a tavalyit.

– Érdekes most a helyzet, zajlanak az események. Hideg lett, ezért a határban most nincs munka. Ezzel a hideggel csak az a baj, hogy száraz hideg, a hótakaró, ami védené az elfagyástól az őszi vetést, jószerivel nem létezik. Ha lenne egy tizenöt-húsz centiméteres hótakaró, az megvédené a már kikelt növényeket, és remek nedvességtartalmat biztosítana a földeknek. Egy előnye van ennek az úgynevezett száraz hidegnek, a kártevőket elpusztítja, és ez sokat segít majd tavasszal, illetve nyáron.

A tavalyi esztendő kapcsán Márkli János elmondta, a vetési munkálatoknak nem kedvezett az év végi csapadékos időjárás, később és kevesebb búzát tudtak elvetni a szokásosnál, a búza ugyan kikelt, de nem tudott eléggé megerősödni, ugyanis nem volt rá ideje.

Náluk nincs nagy baj, mert területükön magyar búzát vetnek, és az jobban bírja a hideget, mint a mediterrán fajták, amelyiket az ország több részén vetnek.

Azt viszont elégedetten mondta, hogy a repce utolérte magát, azon a területen nem lesz gond a terméssel, de az mindenképpen lényeges, hogy ne legyen hosszú ideig száraz hideg.

Márkli János arra a kérdésünkre, hogy a csapadékos év vége miatt be tudtak-e minden őszi munkát fejezni, így válaszolt.

– Igen, teljes mértékben. Kétszázötvenkét hektáron búzát, hetvenötön őszi árpát, száznyolcvanegyen pedig őszi káposztarepcét vetettünk. Előttünk áll a tavaszi vetés, most rendeltünk egy új vetőgépet, ezzel növeltük a gépparkunkat. Kukoricából kétszáznyolcvan hektárt, napraforgóból pedig száznegyven hektárt tervezünk bevetni. Felkészültünk a tavaszi munkákra, a szakembereink és a gépeink indulásra készek.

A legfontosabb kérdést ezúttal sem hagyhatjuk ki, hogyan állnak az értékesítéssel?

– Nem panaszkodhatunk, folyamatosan szállítunk, tegnap is elindult hat kamionunk Olaszországba. Még háromszáznyolcvan tonna búzánk és 3200 tonna kukoricánk van készleten, de szerződéseink vannak, ezért folyamatosan tudunk szállítani.

Márkli János egy újdonságról is beszámolt, ami a termények tárolását teszi biztonságosabbá.

– Az Európai Unió támogatásával kutatási kísérletet végzünk. Ennek lényege, hogy a terményt kovafölddel bekenjük, és ez megvédi a kártevőktől, a minőségromlástól. A búzával és a kukoricával már elvégeztük a kísérletet, ötszáz-ötszáz tonnányit kezeltünk le kovafölddel. A kísérlet eredményét most kezdjük majd kiértékelni. Eddig még nincs tapasztalat ezen a téren. De, ha beválik a módszer, akkor a vegyszeres kezeléseket elhagyhatjuk, ami fontos dolog. Ha kovafölddel dolgozunk, az anyagi megtakarítást is eredményez majd.